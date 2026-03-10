Γιατί οι άνθρωποι με αυτισμό κινδυνεύουν περισσότερο από νόσο Πάρκινσον – Ο ρόλος της ντοπαμίνης
Γιατί οι άνθρωποι με αυτισμό κινδυνεύουν περισσότερο από νόσο Πάρκινσον – Ο ρόλος της ντοπαμίνης

Ερευνητές ενδέχεται να ανακάλυψαν ένα στοιχείο που εξηγεί γιατί οι νεαροί ενήλικες με αυτισμό έχουν περίπου έξι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν νόσο Πάρκινσον αργότερα στη ζωή τους

Μαρία Κοτοπούλη
Γιατί οι νεαροί ενήλικες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού έχουν περίπου έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τη νόσο Πάρκινσον αργότερα στη ζωή τους; Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι έθεσαν αυτόν τον προβληματισμό στο επίκεντρο της μελέτης τους, διαπιστώνοντας τον βασικό ρόλο ενός σημαντικού νευροδιαβιβαστή: της ντοπαμίνης.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι ορισμένοι νεαροί ενήλικες με διαταραχή αυτιστικού φάσματος εμφανίζουν ανωμαλίες στους μεταφορείς ντοπαμίνης – τα μικροσκοπικά μόρια στον εγκέφαλο που ανακυκλώνουν τη ντοπαμίνη που δεν χρησιμοποιείται.

