Φροντίζετε και γονείς και παιδιά; Και όμως η «γενιά σάντουιτς» έχει και οφέλη – Δείτε ποια
Ανάμεσα στις ανάγκες των παιδιών, των ηλικιωμένων γονιών και συχνά των εγγονιών, η λεγόμενη «γενιά-σάντουιτς» δοκιμάζεται καθημερινά. Κι όμως, η φροντίδα δεν φέρνει μόνο εξάντληση – φέρνει και βαθιά ψυχικά οφέλη
Από τότε που ο όρος «γενιά–σάντουιτς» πρωτοεμφανίστηκε το 1981, για να περιγράψει όσους φρόντιζαν ταυτόχρονα μικρά παιδιά και ηλικιωμένους γονείς, πολλά έχουν αλλάξει. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το σάντουιτς έγινε… διπλό. Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, οπότε συχνά οι σημερινοί 50ρηδες και 60ρηδες δεν φροντίζουν μόνο τα μικρά παιδιά και τους γονείς τους, αλλά και παππούδες, ακόμα και προπαππούδες, που μπορεί να είναι εν ζωή και να χρειάζονται φροντίδα.
Επειδή το κόστος της καθημερινής ζωής έχει επίσης αυξηθεί, τα ενήλικα παιδιά μπορεί επίσης να χρειάζονται οικονομική βοήθεια και συναισθηματική στήριξη.
Όσο πιεστικά κι αν ακούγονται όλα αυτά, υπάρχουν και τα θετικά από αυτήν την φροντίδα σε τόσα μέτωπα, παρατηρεί η Georgia Witkin, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Μαιευτικής/Γυναικολογίας και Αναπαραγωγικών Επιστημών στην Ιατρική Σχολή του Όρους Σινά, τα οποία αναλύει με άρθρο της στο Psychology Today.
