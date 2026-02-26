«Κάνε την απλή κίνηση»: Νέα καμπάνια εμβολιασμού από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
YGEIAMOU.GR
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων Εμβολιασμοί Καμπάνια

«Κάνε την απλή κίνηση»: Νέα καμπάνια εμβολιασμού από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

Μια απλή απόφαση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της μετάδοσης λοιμώξεων και στην προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας

«Κάνε την απλή κίνηση»: Νέα καμπάνια εμβολιασμού από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
ygeiamou.gr team
Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων προχώρησε στη δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τη σημασία του εμβολιασμού και του επανεμβολιασμού ως μια απλή, αλλά ουσιαστική πράξη πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Με βασικό μήνυμα «Κάνε την απλή κίνηση», η καμπάνια αναδεικνύει πως μικρές καθημερινές αποφάσεις μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση της μετάδοσης λοιμώξεων και στη θωράκιση της κοινωνίας.

Όπως υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωση, «ο εμβολιασμός αποτελεί μια πράξη φροντίδας, που ξεκινά από το άτομο και επεκτείνεται στην οικογένεια και την κοινωνία. Επιλέγοντας να εμβολιαζόμαστε και να επανεμβολιαζόμαστε, συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία ενός πιο προστατευμένου, υγιούς και ανθεκτικού μέλλοντος για όλους».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης