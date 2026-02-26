«Κάνε την απλή κίνηση»: Νέα καμπάνια εμβολιασμού από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
Μια απλή απόφαση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της μετάδοσης λοιμώξεων και στην προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας
Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων προχώρησε στη δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τη σημασία του εμβολιασμού και του επανεμβολιασμού ως μια απλή, αλλά ουσιαστική πράξη πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Με βασικό μήνυμα «Κάνε την απλή κίνηση», η καμπάνια αναδεικνύει πως μικρές καθημερινές αποφάσεις μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση της μετάδοσης λοιμώξεων και στη θωράκιση της κοινωνίας.
Όπως υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωση, «ο εμβολιασμός αποτελεί μια πράξη φροντίδας, που ξεκινά από το άτομο και επεκτείνεται στην οικογένεια και την κοινωνία. Επιλέγοντας να εμβολιαζόμαστε και να επανεμβολιαζόμαστε, συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία ενός πιο προστατευμένου, υγιούς και ανθεκτικού μέλλοντος για όλους».
