Γιατί η άσκηση δεν μας αδυνατίζει όσο περιμένουμε; Τι πρέπει να κάνουμε
Ερευνητές συγκρίνουν δύο μοντέλα ενεργειακής δαπάνης και προσπαθούν να απαντήσουν στο γιατί η άσκηση από μόνη της συχνά δεν αρκεί για να «πέσουν» τα κιλά
Η άσκηση είναι από τα καλύτερα «φάρμακα» για την υγεία αλλά δεν είναι πάντα ο πιο αποτελεσματικός δρόμος για να χαθεί το βάρος όσο γρήγορα περιμένουμε. Μια νέα εργασία που δημοσιεύθηκε στο Current Biology δίνει μια εξήγηση για το γνωστό παράδοξο: όταν αυξάνεται η σωματική δραστηριότητα, το σώμα συχνά «επιστρέφει» μέρος των θερμίδων που νομίζουμε ότι καίμε, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας σε άλλες λειτουργίες.
Για δεκαετίες, η κυρίαρχη λογική στηριζόταν στο λεγόμενο «πρόσθετο μοντέλο»: η συνολική ημερήσια καύση ισούται με τις θερμίδες που χρειάζεται ο οργανισμός για να λειτουργεί, συν όσες καίγονται στην άσκηση. Με άλλα λόγια, το τρέξιμο ή το γυμναστήριο «προσθέτουν» καύση στο ημερήσιο σύνολο και έτσι, θεωρητικά, οδηγούν γραμμικά σε απώλεια βάρους.
