Καρκίνος προστάτη: Η απεικονιστική εξέταση που αναβαθμίζει την ακτινοθεραπεία σε ριζική προστατεκτομή
Καρκίνος προστάτη: Η απεικονιστική εξέταση που αναβαθμίζει την ακτινοθεραπεία σε ριζική προστατεκτομή
Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η απεικονιστική εξέταση PSMA PET/CT μπορεί να εντοπίζει μικρές εστίες και να καθοδηγεί πιο στοχευμένες αποφάσεις για την ακτινοθεραπεία και την ορμονοθεραπεία σε περιπτώσεις ριζικής προστατεκτομής
Ο καρκίνος του προστάτη είναι μία από τις συχνότερες κακοήθειες στους άνδρες και, παρά τη χειρουργική αφαίρεση του προστάτη, ένα ποσοστό ασθενών εμφανίζει αύξηση του PSA, ένδειξη πιθανής υποτροπής. Η σύγχρονη ογκολογία επιδιώκει να εντοπίζει με ακρίβεια αυτή την υποτροπή, ώστε η θεραπεία να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη και αποτελεσματική.
Νέα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο JNCCN – Journal of the National Comprehensive Cancer Network και παρουσιάστηκαν από το The ASCO Post αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της απεικόνισης με PSMA PET/CT στη διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής μετά από ριζική προστατεκτομή. Η μελέτη βασίστηκε σε αναδρομικά κλινικά δεδομένα 113 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν στο UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center και οι οποίοι υποβλήθηκαν σε PSMA PET/CT για σταδιοποίηση υποτροπιάζουσας νόσου.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ ) παραθέτουν τα κυριότερα στοιχεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο JNCCN – Journal of the National Comprehensive Cancer Network και παρουσιάστηκαν από το The ASCO Post αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της απεικόνισης με PSMA PET/CT στη διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής μετά από ριζική προστατεκτομή. Η μελέτη βασίστηκε σε αναδρομικά κλινικά δεδομένα 113 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν στο UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center και οι οποίοι υποβλήθηκαν σε PSMA PET/CT για σταδιοποίηση υποτροπιάζουσας νόσου.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ ) παραθέτουν τα κυριότερα στοιχεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα