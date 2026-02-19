Καρκίνος προστάτη: Η απεικονιστική εξέταση που αναβαθμίζει την ακτινοθεραπεία σε ριζική προστατεκτομή

Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η απεικονιστική εξέταση PSMA PET/CT μπορεί να εντοπίζει μικρές εστίες και να καθοδηγεί πιο στοχευμένες αποφάσεις για την ακτινοθεραπεία και την ορμονοθεραπεία σε περιπτώσεις ριζικής προστατεκτομής