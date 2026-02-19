Συναγερμός για ανθεκτικά μικρόβια σε τρόφιμα – Τι αποκαλύπτει νέα ευρωπαϊκή έκθεση
Συναγερμός για ανθεκτικά μικρόβια σε τρόφιμα – Τι αποκαλύπτει νέα ευρωπαϊκή έκθεση
Παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η μικροβιακή αντοχή εξακολουθεί να παραμένει απειλή για τη δημόσια υγεία, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων
Σοβαρό ζήτημα δημόσια υγείας σε όλη την Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί η μικροβιακή αντοχή σε κοινά τροφιμογενή βακτήρια, όπως η σαλμονέλα (Salmonella) και το καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter), σύμφωνα με νέα κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η ανθεκτικότητα σε ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά παραμένει διαδεδομένη τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων. Τα συγκεκριμένα βακτήρια μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα και τα τρόφιμα στους ανθρώπους, προκαλώντας ακόμη και σοβαρές λοιμώξεις που απαιτούν φαρμακευτική αγωγή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η ανθεκτικότητα σε ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά παραμένει διαδεδομένη τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων. Τα συγκεκριμένα βακτήρια μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα και τα τρόφιμα στους ανθρώπους, προκαλώντας ακόμη και σοβαρές λοιμώξεις που απαιτούν φαρμακευτική αγωγή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα