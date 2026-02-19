Συναγερμός για ανθεκτικά μικρόβια σε τρόφιμα – Τι αποκαλύπτει νέα ευρωπαϊκή έκθεση
YGEIAMOU.GR
ECDC Μικροβιακή Αντοχή

Συναγερμός για ανθεκτικά μικρόβια σε τρόφιμα – Τι αποκαλύπτει νέα ευρωπαϊκή έκθεση

Παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η μικροβιακή αντοχή εξακολουθεί να παραμένει απειλή για τη δημόσια υγεία, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων

Συναγερμός για ανθεκτικά μικρόβια σε τρόφιμα – Τι αποκαλύπτει νέα ευρωπαϊκή έκθεση
Μαρία Κοτοπούλη
Σοβαρό ζήτημα δημόσια υγείας σε όλη την Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί η μικροβιακή αντοχή σε κοινά τροφιμογενή βακτήρια, όπως η σαλμονέλα (Salmonella) και το καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter), σύμφωνα με νέα κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η ανθεκτικότητα σε ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά παραμένει διαδεδομένη τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων. Τα συγκεκριμένα βακτήρια μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα και τα τρόφιμα στους ανθρώπους, προκαλώντας ακόμη και σοβαρές λοιμώξεις που απαιτούν φαρμακευτική αγωγή.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης