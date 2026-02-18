Τι θα αλλάξει στη ζωή σας εάν αντικαταστήσετε 1 ώρα τηλεόρασης την ημέρα με χόμπι – Πιο κερδισμένοι οι 50χρονοι
Κλείστε την τηλεόραση και βγείτε για έναν περίπατο, προτείνουν οι ερευνητές για το καλό της ψυχικής σας υγείας - Ειδικά εάν είστε 50χρονοι
Αν αντικαταστήσετε μόνο μία ώρα τηλεόρασης την ημέρα με πιο ενεργητικές ή αναζωογονητικές δραστηριότητες, όπως η άσκηση ή ο ύπνος, μειώνετε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων κατάθλιψης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας νέας μεγάλης μελέτης που δημοσιεύθηκε στο European Psychiatry από την Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική Ένωση, με τους ερευνητές να υπογραμμίζουν ότι τα οφέλη είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους μεσήλικες.
Αλλάζοντας συνήθειες
Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες, που διερευνούσαν τη σχέση μεταξύ της καθιστικής συμπεριφοράς και της κατάθλιψης, η παρούσα έρευνα εξέτασε τι συμβαίνει όταν ο χρόνος που περνάμε μπροστά στην τηλεόραση αντικαθίσταται με συγκεκριμένες εναλλακτικές δραστηριότητες.
Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες, που διερευνούσαν τη σχέση μεταξύ της καθιστικής συμπεριφοράς και της κατάθλιψης, η παρούσα έρευνα εξέτασε τι συμβαίνει όταν ο χρόνος που περνάμε μπροστά στην τηλεόραση αντικαθίσταται με συγκεκριμένες εναλλακτικές δραστηριότητες.
