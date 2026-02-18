ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Τι θα αλλάξει στη ζωή σας εάν αντικαταστήσετε 1 ώρα τηλεόρασης την ημέρα με χόμπι – Πιο κερδισμένοι οι 50χρονοι
YGEIAMOU.GR
Τηλεόραση Κατάθλιψη

Τι θα αλλάξει στη ζωή σας εάν αντικαταστήσετε 1 ώρα τηλεόρασης την ημέρα με χόμπι – Πιο κερδισμένοι οι 50χρονοι

Κλείστε την τηλεόραση και βγείτε για έναν περίπατο, προτείνουν οι ερευνητές για το καλό της ψυχικής σας υγείας - Ειδικά εάν είστε 50χρονοι

Τι θα αλλάξει στη ζωή σας εάν αντικαταστήσετε 1 ώρα τηλεόρασης την ημέρα με χόμπι – Πιο κερδισμένοι οι 50χρονοι
Βίκυ Βενιού
Αν αντικαταστήσετε μόνο μία ώρα τηλεόρασης την ημέρα με πιο ενεργητικές ή αναζωογονητικές δραστηριότητες, όπως η άσκηση ή ο ύπνος, μειώνετε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων κατάθλιψης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας νέας μεγάλης μελέτης που δημοσιεύθηκε στο European Psychiatry από την Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική Ένωση, με τους ερευνητές να υπογραμμίζουν ότι τα οφέλη είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους μεσήλικες.

Αλλάζοντας συνήθειες

Σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες, που διερευνούσαν τη σχέση μεταξύ της καθιστικής συμπεριφοράς και της κατάθλιψης, η παρούσα έρευνα εξέτασε τι συμβαίνει όταν ο χρόνος που περνάμε μπροστά στην τηλεόραση αντικαθίσταται με συγκεκριμένες εναλλακτικές δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης