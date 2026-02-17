Αυξημένη η κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών στην Ευρώπη – «Καμπανάκι» για ιλαρά από το ECDC
Η εβδομαδιαία έκθεση του ECDC δείχνει γρίπη σε υποχώρηση και RSV σε άνοδο, ενώ προειδοποιεί ότι τα εμβολιαστικά κενά αυξάνουν τον κίνδυνο για την ιλαρά
Η κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών παραμένει εκτεταμένη σε μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, ενώ οι υγειονομικές αρχές καλούνται να διατηρήσουν υψηλή ετοιμότητα απέναντι σε νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η ιλαρά. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της εβδομαδιαίας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για την έβδομη εβδομάδα του έτους (7-13 Φεβρουαρίου 2026).
Αναπνευστικοί ιοί: Γρίπη σε υποχώρηση, RSV σε άνοδο
Σύμφωνα με το ECDC, οι επισκέψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα με συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης παραμένουν αυξημένες στις περισσότερες χώρες που αναφέρουν δεδομένα, ένδειξη της ευρείας κυκλοφορίας ιών. Η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει υψηλή αλλά υποχωρεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι νοσηλείες έχουν περιοριστεί από την αρχή του έτους, με τους άνω των 65 ετών να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών. Κυρίαρχος υπότυπος παραμένει ο A(H3), ακολουθούμενος από τον A(H1)pdm09.
