Αυξημένη η κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών στην Ευρώπη – «Καμπανάκι» για ιλαρά από το ECDC

Η εβδομαδιαία έκθεση του ECDC δείχνει γρίπη σε υποχώρηση και RSV σε άνοδο, ενώ προειδοποιεί ότι τα εμβολιαστικά κενά αυξάνουν τον κίνδυνο για την ιλαρά