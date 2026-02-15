Παιδικός καρκίνος: Κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες που δίνουν «ΕΛΠΙΔΑ» – Το επόμενο κρίσιμο βήμα

*Γράφει ο κ. Ευγένιος Γουσέτης, Παιδίατρος Αιματολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και του Κέντρου Κυτταρικής & Γονιδιακής Θεραπείας, Παιδιατρικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ»Η επιστημονική πρόοδος στην κυτταρική και μοριακή βιοτεχνολογία των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη προηγμένων θεραπειών, όπως ηΠρόκειται για φάρμακα, όπου τις περισσότερες φορές είναι «ζωντανά» ανθρώπινα κύτταρα επεξεργασμένα, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση σοβαρών (συνήθως νεοπλασματικών) ασθενειών.Φάρμακα γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας σχεδιάζονται και παράγονται για την αντιμετώπιση ασθενειών για κάθε ασθενή ξεχωριστά και ενδείκνυνται για ένα σύνολο κληρονομικών χρόνιων ασθενειών, καρκίνου και άλλων ασθενειών, που μέχρι σήμερα δεν είναι θεραπεύσιμες ή που υπόκεινται μόνο σε συμπωματικές θεραπείες. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Ιατρικής Ακριβείας και συνιστούνπου μπορούν να προσφέρουν ίαση, όταν οι συμβατικές θεραπείες έχουν αποτύχει. Η παραγωγή αυτών των καινοτόμων φαρμάκων προηγμένων θεραπειών απαιτεί την ύπαρξη ειδικά εξοπλισμένων εργαστηρίων-κέντρων, όπου τα προηγμένα κυτταρικά προϊόντα παράγονται κάτω από ειδικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς με απόλυτη ασφάλεια.Διαβάστε περισσότερα στο