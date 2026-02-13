Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ο ηθοποιός πέθανε στα 48 του από καρκίνο παχέος εντέρου – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε


Ο θάνατος του αγαπημένου ηθοποιού από καρκίνο παχέος εντέρου επιβεβαιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο τα πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την αύξηση των διαγνώσεων στους κάτω των 50 - Ποιο σύμπτωμα τον οδήγησε στην κολονοσκόπηση


Μαρία Κοτοπούλη
Μετά τον θάνατο της Shannen Doherty, το Χόλιγουντ αποχαιρετά ακόμη έναν αγαπημένο ηθοποιό που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 στην τηλεόραση, επίσης χτυπημένο από τον καρκίνο. Ο James Van Der Beek έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, στις 11 Φεβρουαρίου, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο ηθοποιός και πατέρας 6 παιδιών, που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη σειρά «Νεανικές ανησυχίες» (Dawson’s Creek), είχε διαγνωστεί με καρκίνο σταδίου 3 και είχε αποκαλύψει δημόσια τη μάχη του τον Νοέμβριο του 2024.


