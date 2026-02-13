Αναπνευστικές λοιμώξεις: Κλειδί οι Απόκριες για την πορεία της γρίπης – Γιατί έχει φουντώσει ο RSV
YGEIAMOU.GR
Αναπνευστικές λοιμώξεις Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Εποχική Γρίπη Ιός RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) Κορωνοϊός

Αναπνευστικές λοιμώξεις: Κλειδί οι Απόκριες για την πορεία της γρίπης – Γιατί έχει φουντώσει ο RSV

Ο RSV ανεβαίνει, η γρίπη Β «καραδοκεί» – Τι μπορεί να φέρει ο συγχρωτισμός της Αποκριάς όσον αφορά τις αναπνευστικές λοιμώξεις

Αναπνευστικές λοιμώξεις: Κλειδί οι Απόκριες για την πορεία της γρίπης – Γιατί έχει φουντώσει ο RSV
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Διασωληνωμένους και νεκρούς αφήνει, καθώς υποχωρεί, το κύμα των αναπνευστικών λοιμώξεων, με κυρίαρχη την εποχική γρίπη στη χώρα μας. Κατά την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) καταγράφηκαν 13 νέα κρούσματα σοβαρής μορφής γρίπης που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι λόγω γρίπης ή των επιπλοκών της. Άλλοι επτά θάνατοι δηλώθηκαν λόγω της λοίμωξης COVID-19 και των επιπλοκών της, όπως και 2 νέες διασωληνώσεις σε βαρέως νοσούντες λόγω του κορωνοϊού.

Την ίδια ώρα, η μειωμένη κυκλοφορία των ιών της γρίπης τύπου Α(Η3Ν2) και του κορωνοϊού στην κοινότητα αφήνει συνεχώς χώρο στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), όπως συμβαίνει κάθε χειμερινή περίοδο αναπνευστικών λοιμώξεων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης