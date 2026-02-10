Ηπατίτιδα Β: Νέα εξέταση με μια σταγόνα αίμα την εντοπίζει σε 60 λεπτά
Η απλή εξέταση με τρύπημα δακτύλου είναι εξίσου αξιόπιστη με τις εργαστηριακές αναλύσεις και μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στη διάγνωση και τη θεραπεία, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με νέα μελέτη
Μια νέα κλινική μελέτη από την Αυστραλία δείχνει ότι μια απλή εξέταση αίματος με τρύπημα του δακτύλου μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια την ηπατίτιδα Β, εξίσου αποτελεσματικά με τις κλασικές εργαστηριακές εξετάσεις. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση στη διάγνωση και τη θεραπεία, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές.
«Τα αποτελέσματα της μελέτης μας έδειξαν ότι η νέα διαγνωστική εξέταση με τρύπημα του δακτύλου είναι ιδιαίτερα ακριβής και προσεγγίζει στενά την ακρίβεια των παραδοσιακών εξετάσεων», εξηγεί η καθηγήτρια Gail Matthews, επικεφαλής της έρευνας στο Kirby Institute. «Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εύρημα, γιατί έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την πρόσβαση στον έλεγχο και τη θεραπεία παγκοσμίως, και ειδικά σε περιοχές με περιορισμένους πόρους ή σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις εξετάσεις είναι σήμερα ανεπαρκής».
