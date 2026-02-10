Ηπατίτιδα Β: Νέα εξέταση με μια σταγόνα αίμα την εντοπίζει σε 60 λεπτά

Η απλή εξέταση με τρύπημα δακτύλου είναι εξίσου αξιόπιστη με τις εργαστηριακές αναλύσεις και μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στη διάγνωση και τη θεραπεία, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με νέα μελέτη