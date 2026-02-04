Τα 3 νοσοκομεία που αλλάζουν τον χάρτη της ογκολογικής φροντίδας στην Ελλάδα

Στο πεδίο των νοσοκομειακών υποδομών ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα τρία νέα ογκολογικά κέντρα της χώρας, αλλά και σε ψηφιακά εργαλεία και αποζημίωση βιοδεικτών - Όσα ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο 10ο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ