Τα 3 νοσοκομεία που αλλάζουν τον χάρτη της ογκολογικής φροντίδας στην Ελλάδα

Στο πεδίο των νοσοκομειακών υποδομών ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα τρία νέα ογκολογικά κέντρα της χώρας, αλλά και σε ψηφιακά εργαλεία και αποζημίωση βιοδεικτών - Όσα ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο 10ο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ
Νέα ογκολογικά κέντρα, ενίσχυση κρίσιμων νοσοκομείων και έναν οδικό χάρτη για την ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), σκιαγραφώντας τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται για τους ογκολογικούς ασθενείς στη χώρα.
Τα τρία νοσοκομεία που αλλάζουν τον χάρτη της ογκολογικής φροντίδας
Στο πεδίο των νοσοκομειακών υποδομών, ο υπουργός σημείωσε ότι το κέντρο ανοσοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» θα παραδοθεί και θα τεθεί σε λειτουργία έως το Πάσχα, ενώ το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Σωτηρία θα αποκτήσει έως τις 30 Ιουνίου το μεγαλύτερο ακτινοθεραπευτικό κέντρο της χώρας, εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
