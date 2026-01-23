Χρόνια νεφρική νόσος: Πώς να προλάβετε την ύπουλη ασθένεια
Αιμοκάθαρση Εξετάσεις αίματος Μεταμόσχευση νεφρού Νεφρά Χρόνια Νεφρική Νόσος

Χρόνια νεφρική νόσος: Πώς να προλάβετε την ύπουλη ασθένεια

Η νεφρική νόσος είναι «σιωπηλή» και ύπουλη γι' αυτό και συχνά διαγιγνώσκεται με καθυστέρηση - Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα για να προστατεύσετε τα νεφρά σας

Κλέλια Γιαρίμογλου
Η χρόνια νεφρική νόσος εξελίσσεται ύπουλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δίνει προειδοποιητικά σημάδια, μέχρι να έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον οργανισμό. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν ότι πάσχουν από τη «σιωπηλή» αυτή νόσο, όταν τα νεφρά τους βρίσκονται ήδη πολύ κοντά στην ανεπάρκεια.

«Οι άνθρωποι με χρόνια νεφρική νόσο συνήθως δεν εμφανίζουν συμπτώματα έως ότου πλησιάσουν επικίνδυνα στη νεφρική ανεπάρκεια», εξηγεί ο δρ. Michael Shlipak, ερευνητής νεφρικής υγείας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο.

