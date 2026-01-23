Χρόνια νεφρική νόσος: Πώς να προλάβετε την ύπουλη ασθένεια

Η νεφρική νόσος είναι «σιωπηλή» και ύπουλη γι' αυτό και συχνά διαγιγνώσκεται με καθυστέρηση - Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα για να προστατεύσετε τα νεφρά σας