Χρόνια νεφρική νόσος: Πώς να προλάβετε την ύπουλη ασθένεια
Χρόνια νεφρική νόσος: Πώς να προλάβετε την ύπουλη ασθένεια
Η νεφρική νόσος είναι «σιωπηλή» και ύπουλη γι' αυτό και συχνά διαγιγνώσκεται με καθυστέρηση - Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα για να προστατεύσετε τα νεφρά σας
Η χρόνια νεφρική νόσος εξελίσσεται ύπουλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δίνει προειδοποιητικά σημάδια, μέχρι να έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον οργανισμό. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν ότι πάσχουν από τη «σιωπηλή» αυτή νόσο, όταν τα νεφρά τους βρίσκονται ήδη πολύ κοντά στην ανεπάρκεια.
«Οι άνθρωποι με χρόνια νεφρική νόσο συνήθως δεν εμφανίζουν συμπτώματα έως ότου πλησιάσουν επικίνδυνα στη νεφρική ανεπάρκεια», εξηγεί ο δρ. Michael Shlipak, ερευνητής νεφρικής υγείας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Οι άνθρωποι με χρόνια νεφρική νόσο συνήθως δεν εμφανίζουν συμπτώματα έως ότου πλησιάσουν επικίνδυνα στη νεφρική ανεπάρκεια», εξηγεί ο δρ. Michael Shlipak, ερευνητής νεφρικής υγείας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα