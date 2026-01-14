Το ChatGPT γίνεται ο νέος «προσωπικός γιατρός» – Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη
Το ChatGPT γίνεται ο νέος «προσωπικός γιατρός» – Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη
Η νέα υπηρεσία ChatGPT Health στοχεύει σε πιο προσωποποιημένη υποστήριξη των χρηστών σε θέματα υγείας - Πρόκειται για μια εξέλιξη που εγείρει πλήθος ερωτημάτων
Οι πλατφόμες τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση στην καθημερινότητα, με την υγεία και την ευεξία να αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή πεδία χρήσης. Σύμφωνα με την OpenAI, πάνω από 230 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποβάλλουν κάθε εβδομάδα σχετικές ερωτήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ChatGPT Health, μιας νέας λειτουργίας που ενσωματώνεται στην εφαρμογή ChatGPT και επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν δεδομένα υγείας, όπως πληροφορίες από εφαρμογές ευεξίας και ιατρικά αρχεία, με στόχο μια πιο προσωποποιημένη υποστήριξη.
Όπως δήλωσε η Fidji Simo, Διευθύνουσα Σύμβουλος εφαρμογών της OpenAI, σύμφωνα με το Euronews, «το ChatGPT Health αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εξέλιξη του ChatGPT σε έναν προσωπικό “σούπερ βοηθό” που θα υποστηρίζει τους χρήστες με εργαλεία και πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων τους σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως δήλωσε η Fidji Simo, Διευθύνουσα Σύμβουλος εφαρμογών της OpenAI, σύμφωνα με το Euronews, «το ChatGPT Health αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εξέλιξη του ChatGPT σε έναν προσωπικό “σούπερ βοηθό” που θα υποστηρίζει τους χρήστες με εργαλεία και πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων τους σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα