Μπορoύν οι εμβοές να «κρύβουν» τον κίνδυνο άνοιας; Η επιστήμη απαντά
Τι πραγματικά δείχνουν οι μελέτες για τη σχέση εμβοής και γνωστικής έκπτωσης - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η άνοια αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φόβους της τρίτης ηλικίας. Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο όταν δημοσιεύονται αναφορές που συσχετίζουν τις εμβοές – μία κατάσταση που επηρεάζει σχεδόν έναν στους πέντε ενήλικες – με αυξημένο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης, η ανησυχία να γίνεται ακόμη πιο έντονη. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι φοβούνται περισσότερο την πιθανότητα άνοιας παρά το ίδιο το «βούισμα».
Ωστόσο, όσα συχνά ακούγονται ή γράφονται δημόσια και όσα δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα απέχουν σημαντικά. Οι διαθέσιμες μελέτες καταγράφουν συσχέτιση, αλλά όχι αιτιώδη σχέση μεταξύ εμβοών και άνοιας. Οι εμβοές δεν προκαλούν νευροεκφυλισμό, ούτε μιμούνται το κλινικό προφίλ της πραγματικής άνοιας.
Μεγάλοι επιδημιολογικοί πληθυσμοί δείχνουν ότι οι άνθρωποι με εμβοές εμφανίζουν συχνότερα γνωστικές δυσκολίες. Αυτό όμως εξηγείται από άλλους παράγοντες που συχνά συνυπάρχουν, όπως:
-διαταραχές ύπνου
-χρόνιο στρες
-αυξημένη φλεγμονή
