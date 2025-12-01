Καρκίνος μαστού: Ποιο είναι το 1ο πιστοποιημένο Κέντρο για την αντιμετώπιση της νόσου
Ο Διευθυντής του Πιστοποιημένου Κέντρου Μαστού Metropolitan Hospital, κ. Βασίλειος Βενιζέλος μιλά στο ygeiamou.gr για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, καθώς και για την ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης των ασθενών
Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως, ωστόσο χάρη στην ιατρική πρόοδο αλλά και την ευαισθητοποίηση των γυναικών οι επιστήμονες μετρούν πλέον κυρίως νίκες στη μάχη που δίνουν με αυτή τη μορφή της νόσου.
«Ο εντοπισμός προβλημάτων υγείας, εν προκειμένω για τον καρκίνο του μαστού, σε αρχικό στάδιο εξασφαλίζει αποτελεσματική αντιμετώπιση και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες μελλοντικών προβλημάτων. Η έγκαιρη διάγνωση είναι το πιο σημαντικό βήμα για τη θεραπεία» λέει στο ygeiamou.gr o κ. Βασίλειος Βενιζέλος, Χειρουργός Μαστού MD, MPhil(UK), FACS, FEBS(Hon), CEBS, Διευθυντής Πιστοποιημένου Διεπιστημονικού Κέντρου Μαστού (EUSOMA) Metropolitan Hospital, Αναπληρωτής Καθηγητής UNIC, Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Καρκίνου Μαστού (ΕΧΕΜ). Υπογραμμίζει, δε, ότι «η πρόληψη πρέπει να είναι μια διαρκής προτεραιότητα για τις γυναίκες».
