Το κορεάτικο μυστικό για πλούσια μαλλιά και λαμπερό δέρμα – Ανακαλύψτε το
Αν υπάρχει κάποιος που ξέρει από μυστικά ομορφιάς, αυτές είναι σίγουρα οι Κορεάτισσες - Ανακαλύψτε το διατροφικό μυστικό που τους χαρίζει εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά και υιγή οργανισμό
Στην κορεατική κουλτούρα ευεξίας, ορισμένες τροφές θεωρούνται αληθινά «ελιξίρια» ομορφιάς. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα μαύρα φασόλια, ένα ταπεινό, αλλά εξαιρετικά θρεπτικό όσπριο που, εδώ και χρόνια, έχει κερδίσει θέση τόσο στα πιάτα, όσο και στα προϊόντα περιποίησης της Ασίας. Η υψηλή διατροφική τους αξία δεν τα καθιστά μόνο ένα νόστιμο συστατικό της κουζίνας, αλλά κι έναν σύμμαχο για δυνατό οργανισμό, υγιή μαλλιά και φωτεινή επιδερμίδα.
Τι τα κάνει τόσο ξεχωριστά;
Τα μαύρα φασόλια σύμφωνα με τους διαιτολόγους διαθέτουν ένα εντυπωσιακό μείγμα βιταμινών, μετάλλων και φυτικών στοιχείων: Περιέχουν σίδηρο, μαγνήσιο, ασβέστιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και άφθονο φυλλικό οξύ, ενώ ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε ανθοκυανίνες – αντιοξειδωτικές ουσίες που χαρίζουν το χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα και προστατεύουν τα κύτταρα από οξειδωτικό στρες. Επιπλέον, οι πρωτεΐνες και τα απαραίτητα αμινοξέα που περιέχουν τα καθιστούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ενισχύσουν τη διατροφή τους, χωρίς να καταφεύγουν συχνά στο κρέας.
