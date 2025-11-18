Έχει «φουντώσει» η μικροβιακή αντοχή στην Ευρώπη – 5 μέτρα ελέγχου από το ECDC
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά, το ECDC υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, ζητώντας άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των αντιβιοτικών, αλλά και επενδύσεις για νέα, αποτελεσματικά φάρμακα
Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά, τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα: Η μικροβιακή αντοχή (AMR) συνεχίζει να αυξάνεται σε ολόκληρη την ΕΕ/ΕΟΧ, απειλώντας να ανατρέψει δεκαετίες ιατρικής προόδου και θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές.
Παρά τις πολυετείς συνεχείς προσπάθειες και τα ενισχυμένα εθνικά σχέδια δράσης, η ΕΕ έχει αποτύχει σε 4 από τους 5 στόχους μείωσης της μικροβιακής αντοχής που έθεσε το Συμβούλιο της ΕΕ για το 2030. Η τάση κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, χωρίς αποφασιστική δράση, η Ευρώπη θα έρθει αντιμέτωπη με ένα μέλλον όπου οι συνήθεις λοιμώξεις θα γίνουν και πάλι μη θεραπεύσιμες.
