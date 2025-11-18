Έχει «φουντώσει» η μικροβιακή αντοχή στην Ευρώπη – 5 μέτρα ελέγχου από το ECDC

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά, το ECDC υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, ζητώντας άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάχρησης των αντιβιοτικών, αλλά και επενδύσεις για νέα, αποτελεσματικά φάρμακα