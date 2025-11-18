SOS στην Ευρώπη για τη μικροβιακή αντοχή – Ποια η θέση της Ελλάδας
Η μικροβιακή αντοχή απειλεί τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, με τα νεότερα στοιχεία να δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει στις υψηλότερες θέσεις σε κατάχρηση αντιβιοτικών
Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή Αντοχή (AMR Awareness Week 2025), που πραγματοποιείται φέτος από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Η Μικροβιακή Αντοχή (AMR) αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), η Ελλάδα παραμένει στη δυσμενέστερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την αντοχή στα αντιβιοτικά φάρμακα, με σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των θεραπειών και στη θνητότητα από λοιμώξεις.
