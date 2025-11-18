SOS στην Ευρώπη για τη μικροβιακή αντοχή – Ποια η θέση της Ελλάδας
YGEIAMOU.GR
Αντιβιοτικά Μικροβιακή Αντοχή

SOS στην Ευρώπη για τη μικροβιακή αντοχή – Ποια η θέση της Ελλάδας

Η μικροβιακή αντοχή απειλεί τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, με τα νεότερα στοιχεία να δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει στις υψηλότερες θέσεις σε κατάχρηση αντιβιοτικών

SOS στην Ευρώπη για τη μικροβιακή αντοχή – Ποια η θέση της Ελλάδας
ygeiamou.gr team
Το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μικροβιακή Αντοχή (AMR Awareness Week 2025), που πραγματοποιείται φέτος από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η Μικροβιακή Αντοχή (AMR) αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), η Ελλάδα παραμένει στη δυσμενέστερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την αντοχή στα αντιβιοτικά φάρμακα, με σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των θεραπειών και στη θνητότητα από λοιμώξεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης