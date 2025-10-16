Νοσηλεία: Η επόμενη μέρα μετά το εξιτήριο – Τι καλύπτει (και τι όχι) το ασφαλιστήριο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Υγείας Ιδιωτική ασφάλιση

Τα περισσότερα προγράμματα Υγείας σταματούν να καλύπτουν τον ασφαλισμένο μόλις φύγει από το νοσοκομείο. Πώς μπορεί, όμως, να εξασφαλίσει την οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση και τη φροντίδα του; Ενημερωθείτε

Γιάννης Βερμισσώ
Τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας, τα οποία διαθέτουν σήμερα περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες –είτε τα έχουν αγοράσει ατομικά είτε μέσω ομαδικών προγραμμάτων από τον χώρο εργασίας τους -καλύπτουν ιατρικά έξοδα που προκύπτουν από επισκέψεις σε γιατρούς, χειρουργικές πράξεις και νοσηλείες σε ιδιωτικά νοσοκομεία.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που απαιτεί νοσηλεία, δημιουργείται η ανάγκη για αποκατάσταση, φροντίδα στο σπίτι, παρουσία προσώπου υποστήριξης κατά την ανάρρωση και γενικότερα για υπηρεσίες που συνεπάγονται σημαντικό κόστος. Συνήθως, άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή καρδιολογικό επεισόδιο και δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην κανονικότητα στηρίζονται σε τέτοιες υπηρεσίες για να αποκαταστήσουν σταδιακά την υγεία και τη λειτουργικότητά τους.

Γιάννης Βερμισσώ
