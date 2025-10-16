Νοσηλεία: Η επόμενη μέρα μετά το εξιτήριο – Τι καλύπτει (και τι όχι) το ασφαλιστήριο

Τα περισσότερα προγράμματα Υγείας σταματούν να καλύπτουν τον ασφαλισμένο μόλις φύγει από το νοσοκομείο. Πώς μπορεί, όμως, να εξασφαλίσει την οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση και τη φροντίδα του; Ενημερωθείτε