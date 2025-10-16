Νοσηλεία: Η επόμενη μέρα μετά το εξιτήριο – Τι καλύπτει (και τι όχι) το ασφαλιστήριο
Νοσηλεία: Η επόμενη μέρα μετά το εξιτήριο – Τι καλύπτει (και τι όχι) το ασφαλιστήριο
Τα περισσότερα προγράμματα Υγείας σταματούν να καλύπτουν τον ασφαλισμένο μόλις φύγει από το νοσοκομείο. Πώς μπορεί, όμως, να εξασφαλίσει την οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση και τη φροντίδα του; Ενημερωθείτε
Τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας, τα οποία διαθέτουν σήμερα περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες –είτε τα έχουν αγοράσει ατομικά είτε μέσω ομαδικών προγραμμάτων από τον χώρο εργασίας τους -καλύπτουν ιατρικά έξοδα που προκύπτουν από επισκέψεις σε γιατρούς, χειρουργικές πράξεις και νοσηλείες σε ιδιωτικά νοσοκομεία.
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που απαιτεί νοσηλεία, δημιουργείται η ανάγκη για αποκατάσταση, φροντίδα στο σπίτι, παρουσία προσώπου υποστήριξης κατά την ανάρρωση και γενικότερα για υπηρεσίες που συνεπάγονται σημαντικό κόστος. Συνήθως, άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή καρδιολογικό επεισόδιο και δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην κανονικότητα στηρίζονται σε τέτοιες υπηρεσίες για να αποκαταστήσουν σταδιακά την υγεία και τη λειτουργικότητά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που απαιτεί νοσηλεία, δημιουργείται η ανάγκη για αποκατάσταση, φροντίδα στο σπίτι, παρουσία προσώπου υποστήριξης κατά την ανάρρωση και γενικότερα για υπηρεσίες που συνεπάγονται σημαντικό κόστος. Συνήθως, άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή καρδιολογικό επεισόδιο και δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην κανονικότητα στηρίζονται σε τέτοιες υπηρεσίες για να αποκαταστήσουν σταδιακά την υγεία και τη λειτουργικότητά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα