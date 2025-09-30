Άτομα με αναπηρία: 8 στα 10 «κόβουν» από δαπάνες διαβίωσης για να καλύψουν ανάγκες υγείας
Άτομα με αναπηρία: 8 στα 10 «κόβουν» από δαπάνες διαβίωσης για να καλύψουν ανάγκες υγείας

Παρά τη βελτίωση ορισμένων κοινωνικοοικονομικών δεικτών στην Ελλάδα, οι πολίτες με αναπηρία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραία και επίμονη φτωχοποίηση, σύμφωνα με την ΕΣΑμεΑ

Μια ιδιαίτερα ζοφερή εικόνα για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας αποτυπώνει το τελευταίο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ. Παρά τη βελτίωση ορισμένων κοινωνικοοικονομικών δεικτών στην Ελλάδα, οι πολίτες με αναπηρία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραία και επίμονη φτωχοποίηση, κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση.

Το «τετράπτυχο» της περιθωριοποίησης

Η ΕΣΑμεΑ αναδεικνύει τέσσερις βασικούς άξονες που συνθέτουν το φαινόμενο:

  • -Φτώχεια: Το 2024, 1 στους 2 πολίτες με αναπηρία ηλικίας 16-64 ετών ζει σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού – η δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε., αμέσως μετά τη Βουλγαρία. Στην ηλικιακή ομάδα 65+, σχεδόν 3 στους 10 (30,2%) βρίσκονται στην ίδια θέση, με την Ελλάδα να κατέχει αρνητική πρωτιά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές (44,5%) και υπερβολική επιβάρυνση από το κόστος στέγασης (33%).

