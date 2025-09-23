«Βρήκε ο Τράμπ τι προκαλεί τον αυτισμό;» Η ανάρτηση-απάντηση του παθολόγου και ερευνητή Γιώργου Παππά
YGEIAMOU.GR
Αυτισμός Γιώργος Παππάς ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Παρακεταμόλη Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ Φάσμα αυτισμού

«Βρήκε ο Τράμπ τι προκαλεί τον αυτισμό;» Η ανάρτηση-απάντηση του παθολόγου και ερευνητή Γιώργου Παππά

Ο παθολόγος και ερευνητής Γιώργος Παππάς, προχωράει σε διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τον αυτισμό και τη λήψη παρακεταμόλης στην κύηση

«Βρήκε ο Τράμπ τι προκαλεί τον αυτισμό;» Η ανάρτηση-απάντηση του παθολόγου και ερευνητή Γιώργου Παππά
ygeiamou.gr team
Έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα φαίνεται να προκαλεί η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία συσχετίζει τη λήψη παρακεταμόλης στην κύηση με τον αυτισμό, ενώ ανέφερε ότι σύντομα οι γιατροί στις ΗΠΑ θα συμβουλεύνται να μην συνταγογραφούν παρακεταμόλη στις έγκυες, τις οποίες κάλεσε να «σφίξουν τα δόντια» και να αντέξουν τον πόνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η λήψη παρακεταμόλης «δεν είναι καλή» και ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να την παίρνουν μόνο σε περιπτώσεις σοβαρού πυρετού.

Μία ανακοίνωση που έγινε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο, παρουσία του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, του Επιτρόπου του FDA, Δρ. Μάρτι Μακάρι, του Διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, Δρ. Τζέι Μπατατσάρια και του Διοικητή των Κέντρων Υγειονομικής Περίθαλψης και Υπηρεσιών Medicare & Medicaid, Δρ. Μεχμέτ Οζ.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης