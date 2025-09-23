Σε σχέση με το ChatGPT; Μία ψυχολόγος εξηγεί το φαινόμενο της εποχής
H Ζωή Σιούτη, Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολόγος εξηγεί το φαινόμενο της εποχής, όπου η μοναξιά «συναντά» την τεχνητή οικειότητα και δημιουργούμε «σχέση» με τα chatbot όπως το πασίγνωστο πλέον chatgpt
Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τόσο έντονη η παρουσία της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας όσο σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι πλέον διαθέσιμα, μπορούν να μας λύσουν μια απορία σχετικά με το μαγείρεμα, να μας βοηθήσουν στην κατανόηση ενός επιστημονικού όρου για την εξεταστική ή ακόμη και να μας δώσουν συμβουλές ερωτικού περιεχομένου. Είναι γεγονός ότι το ChatGTP έχει μετατραπεί σε άμεσο συνομιλητή μας, σε εξομολόγο, ακόμα και σε ερωτικό σύντροφο.
Η ανάπτυξη αυτής της σχέσης έχει επιστημονικό έρεισμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη θεωρία του δεσμού, ο άνθρωπος αναζητά ασφάλεια στις σχέσεις του. Κατ’ αποτέλεσμα, καταφεύγει σε σχέσεις που είναι διαθέσιμες, προβλέψιμες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Τα Chat Bots, όπως είναι το ChatGPT, με τη συνεχή διαθεσιμότητά τους, τις άμεσες απαντήσεις τους και την ενσυναίσθηση που εκδηλώνουν, ταιριάζουν απόλυτα σε αυτό το προφίλ.
