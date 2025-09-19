ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Διατροφικές διαταραχές: Αυξημένος ο κίνδυνος για αυτούς τους εφήβους
YGEIAMOU.GR
Διατροφικές διαταραχές Εφηβεία

Διατροφικές διαταραχές: Αυξημένος ο κίνδυνος για αυτούς τους εφήβους

Πρόσφατη μελέτη αναδεικνύει τη στενή σχέση ανάμεσα στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μιας οικογένειας και την εμφάνιση διατροφικών διαταραχών στους εφήβους

Διατροφικές διαταραχές: Αυξημένος ο κίνδυνος για αυτούς τους εφήβους
ygeiamou.gr team

Mια πρόσφατη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2025 στο JAMA Network Open από τους Jane S. Hahn και συνεργάτες φέρνει στο φως μια βαθιά και συχνά υποτιμημένη σύνδεση ανάμεσα στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μιας οικογένειας και την εμφάνιση διατροφικών διαταραχών κατά την εφηβεία. Aξιοποιώντας δεδομένα από τη μακροχρόνια μελέτη ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children), ανέλυσαν στοιχεία από περισσότερους από 7.800 εφήβους και έδειξαν πως οι νέοι που προέρχονται από οικογένειες με δυσχερέστερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν συμπτώματα διατροφικών διαταραχών.

Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Βιολόγος κυρία Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία της μελέτης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης