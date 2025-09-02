Τελικά πόσο ασφαλή είναι τα ελληνικά αυγά; Ένας καθηγητής εξηγεί τα πάντα για τις επιμολύνσεις

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ελευθέρας βοσκής και κλωβοεκτροφής αποκαλύπτει ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση - Ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναλύει τις κοινωνικές, οικονομικές και διατροφικές προεκτάσεις που αγγίζουν κάθε καταναλωτή