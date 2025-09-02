Τελικά πόσο ασφαλή είναι τα ελληνικά αυγά; Ένας καθηγητής εξηγεί τα πάντα για τις επιμολύνσεις
YGEIAMOU.GR
Αυγά Μόλυνση

Τελικά πόσο ασφαλή είναι τα ελληνικά αυγά; Ένας καθηγητής εξηγεί τα πάντα για τις επιμολύνσεις

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ελευθέρας βοσκής και κλωβοεκτροφής αποκαλύπτει ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση - Ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναλύει τις κοινωνικές, οικονομικές και διατροφικές προεκτάσεις που αγγίζουν κάθε καταναλωτή

Τελικά πόσο ασφαλή είναι τα ελληνικά αυγά; Ένας καθηγητής εξηγεί τα πάντα για τις επιμολύνσεις
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τα αυγά -ένα από τα πιο βασικά προϊόντα της ελληνικής διατροφής- βρίσκονται συχνά στο μικροσκόπιο τόσο των Aρχών, όσο και της αγοράς. Οι καταναλωτές προτιμούν ολοένα και περισσότερο τα αυγά ελευθέρας βοσκής, θεωρώντας τα πιο «αγνά» και υγιεινά. Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι οι κίνδυνοι επιμόλυνσης υπάρχουν και σε αυτά, είτε από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, είτε από αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται στην εκτροφή, είτε ακόμη από περιβαλλοντικούς ρύπους όταν οι εκτροφές βρίσκονται κοντά σε βιομηχανικές περιοχές ή σε σημεία με καυσαέρια και απόβλητα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης