Ασφαλιστήρια: Πώς καλύπτει τις περιπτώσεις που χρειάζεται δεύτερη ιατρική γνώμη
Ενημερωθείτε για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν τις περιπτώσεις που χρειάζεται η λήψη μιας δεύτερης ιατρικής γνώμης
Υπάρχουν φορές που κάποιος, αντιμετωπίζοντας μια σοβαρή ασθένεια, χρειάζεται να λάβει μια δεύτερη ιατρική γνώμη για το πώς θα την αντιμετωπίσει ή σε ποια χώρα μπορεί να υπάρχει κάτι εξειδικευμένο ή πρωτοποριακό για την περίπτωσή του. Στο πλαίσιο αυτής της πραγματικής ανάγκης, υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν τη δεύτερη γνώμη και παρέχουν στον κάτοχό τους τη δυνατότητα να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει.
Πώς γίνεται αυτό στην πράξη; Υπάρχουν ειδικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και συνεργάζονται με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες λαμβάνουν όλες τις ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις και, μέσω των μεγάλων βάσεων δεδομένων που διαθέτουν, γνωρίζουν πού βρίσκονται εξειδικευμένα κέντρα ή γιατροί για κάθε περίπτωση σοβαρής ασθένειας. Μεσολαβούν και αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στους ειδικούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι, με βάση τα στοιχεία, γνωματεύουν και στέλνουν τη δική τους ειδική γνώμη στον ασθενή.
