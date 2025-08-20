ΕΟΠΥΥ: Προειδοποιεί για διακοπή συμβάσεων σε παρόχους που αρνούνται να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και τις υποχρεώσεις των συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων σχετικά με την εκτέλεση των παραπεμπτικών αξονικής στεφανιογραφίας