ΕΟΠΥΥ: Προειδοποιεί για διακοπή συμβάσεων σε παρόχους που αρνούνται να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους
Αξονική στεφανιαιογραφία Ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ Παραπεμπτικά

Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και τις υποχρεώσεις των συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων σχετικά με την εκτέλεση των παραπεμπτικών αξονικής στεφανιογραφίας

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Με αφορμή καταγγελίες ασφαλισμένων για παράνομες οικονομικές απαιτήσεις από διαγνωστικά κέντρα, οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και τους όρους των σχετικών συμβάσεων, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, μέσω αυτής αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του και την υπενθύμιση των υποχρεώσεων των συμβεβλημένων παρόχων υγείας, αναφορικά με τη διενέργεια αξονικής στεφανιογραφίας.

