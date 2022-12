Πέντε top tips για να γεράσουμε καλά – Και είναι όλα στο χέρι μας

Κλείσιμο

Έναν σημαντικό λόγο να γελάσει θα είχε ο οποιοδήποτε ακούγοντας το μυστικό της μακροζωίας ή, για την ακρίβεια, τους παράγοντες που μπορούν να εξασφαλίσουν όχι μόνο πολλά, αλλά και ποιοτικά χρόνια ζωής. Αυτούς τους παράγοντες αποκαλύπτουν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο με δημοσίευσή τους στο International Journal of Environmental Research and Public Health.Για να εντοπίσουν τις παραμέτρους που εγγυώνται το βέλτιστο γήρας, οι ερευνητές ανέτρεξαν στα δεδομένα της Μακροχρόνιας Μελέτης Γήρανσης στον Καναδά (Canadian Longitudinal Study on Aging – CLSA) για τους μισούς περίπου (45%) από τους 7.651 συμμετέχοντες που πληρούσαν τα κριτήρια της έρευνας, ούτως ειπείν με άριστη υγεία κατά την αρχή της τριετούς περιόδου μελέτης (2015-2018), χωρίς προβλήματα μνήμης, χρόνιου πόνου, κάποια σοβαρή ψυχική νόσο και σωματική αναπηρία που εμποδίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες, καθώς και με έντονο υποστηρικτικό κοινωνικό κύκλο και υψηλά επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή.Διαβάστε περισσότερα στο