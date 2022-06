Κίνδυνος νόσου: Πότε η υπερβολική σιγουριά βλάπτει τους 55αρηδες

Κλείσιμο





Μοιραία μπορεί να αποβεί η λανθασμένη εκτίμηση μιας κατάστασης, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για την υγεία. Το σήμα κινδύνου εκπέμπει προς τους ηλικιωμένους που αμελούν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις θεωρώντας πως χαίρουν άκρας υγείας μελέτη που δημοσιεύεται στο The Journal of the Economics of Aging, για τα συμπεράσματα της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία περισσότερων των 80.000 Ευρωπαίων 50 ετών και άνω.Η έρευνα των Δρ Sonja Spitzer και Δρ Mujaheed Shaikh από το Ινστιτούτο Δημογραφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης και το ερευνητικό Κέντρο Hertie School στο Βερολίνο αντίστοιχα, έδειξε ότι η υπερκτίμηση της ποιότητας της υγείας θα συσχετιστεί με 17% μικρότερη συχνότητα ιατρικών επισκέψεων με δραματικές συνέπειες σε επίπεδο πρόληψης (π.χ. προσυμπτωματικός έλεγχος) και διάγνωσης, ενώ ανεπαρκείς θα είναι οι επισκέψεις για οδοντιατρικές υπηρεσίες. Η προσωπική εκτίμηση της υγείας ωστόσο δεν θα επηρεάσει τη νοσηλεία σε επίπεδο συχνότητας και διάρκειας, συνεπεία ωστόσο ότι εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. υπόδειξη θεράποντος ιατρού) θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.