Οστεοαρθρίτιδα: Ελπίδες για την αντιμετώπισή της με νέα θεραπεία

Το σύνδρομο Hutchinson-Gilford (ή προγηρία – HGPS) είναι μια θανατηφόρος πάθηση που εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στο δέρμα, το καρδιαγγειακό και το μυοσκελετικό σύστημα, με το κενό ανάμεσα στις υπάρχουσες γνώσεις για την ασθένεια και μια ενδεχόμενη θεραπεία ή ίαση να παραμένει μέχρι και σήμερα μεγάλο.Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), οι ερευνητές με επικεφαλής τον Ara Nazarian, από το Κέντρο Προηγμένων Ορθοπεδικών Μελετών του BIDMC, διερεύνησαν τον μυοσκελετικό φαινότυπο ενός ζωικού μοντέλου με προγηρία (ομόζυγο διαγονιδιακό μοντέλο G608G BAC) και προσδιόρισαν τις αλλαγές στον φαινότυπο αυτών των ποντικιών μετά από μια προκλινική δοκιμή πέντε πτυχών με διαφορετικούς θεραπευτικούς συνδυασμούς των δραστικών ουσιών lonafarnib, πραβαστατίνης και ζολεδρονικού οξέος.