Ιράν: Το λείψανο του Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη για την κηδεία
Ιράν: Το λείψανο του Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη για την κηδεία
Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου
Το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία, την 28η Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε σε θρησκευτικό συγκρότημα στο κέντρο της πρωτεύουσας Τεχεράνης, όπου θα τελεστεί η κηδεία του, μετέδωσε σήμερα κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.
«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας όπου προγραμματίζεται η κηδεία.
«Η σορός του μάρτυρα ηγέτη της ισλαμικής επανάστασης έφθασε στη μεγάλη Μοσαλά του ιμάμη Χομεϊνί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μέσω Telegram, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του χώρου λατρείας όπου προγραμματίζεται η κηδεία.
🇮🇷 Body of Ayatollah Ali Khamenei Arrives at Imam Khomeini Mosalla— War Updates FC (@k_c_shivansh) July 3, 2026
The coffin of Iran’s Supreme Leader has been transferred to the Imam Khomeini Mosalla in Tehran, where the major funeral ceremony is set to take place. pic.twitter.com/xBrNsb0YSi https://t.co/06T9rRaYnI
Molvi @imranrezaansari sb pays a heartfelt tribute in #Tehran today to shaheed imam Sayyid Ali #Khamenei. Indeed,Allah alone is the Giver of honor and the One who brings humiliation upon whom He wills.His decree is supreme.@AJKSAOfficial @Iran_in_India @IranAmbIndia @IRIMFA_EN pic.twitter.com/kcogj9KUIL— Rahi Shamshad (@rahi_shamshad_) July 3, 2026
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