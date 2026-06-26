Μητέρα κατηγορείται ότι δολοφόνησε το τριών μηνών μωρό της στη Γερμανία, είχε αρχικά καταγγείλει ότι το απήγαγαν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου ενός βρέφους τριών μηνών στη Γερμανία, καθώς οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του με την υποψία ότι δολοφόνησε το ίδιο της το παιδί, αφού προηγουμένως είχε καταγγείλει πως άγνωστος το άρπαξε από το καρότσι του έξω από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με τη Bild, η 32χρονη Ντιάνα Λ. είχε δηλώσει στις 18 Ιουνίου ότι ο γιος της, ο τρίμηνος Άντριαν, είχε πέσει θύμα απαγωγής. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 19 Ιουνίου, το άψυχο σώμα του βρέφους βρέθηκε μέσα ή δίπλα στο ρέμα Rankbach, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας στο Ρένινγκεν της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

Από την καταγγελία για απαγωγή στη σύλληψη για ανθρωποκτονία

Μετά την ανακάλυψη της σορού, οι έρευνες στράφηκαν στη μητέρα του παιδιού. Οι Αρχές την είχαν ήδη θέσει στο μικροσκόπιο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να εγκατέλειψε το βρέφος και να σκηνοθέτησε την εξαφάνισή του. Πλέον συνελήφθη ως ύποπτη για ανθρωποκτονία, ενώ για την υπόθεση έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα του τμήματος ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, στις έρευνες αξιοποιείται ακόμη και τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο της περιοχής, προκειμένου να ανασυντεθούν με ακρίβεια οι κινήσεις που προηγήθηκαν του θανάτου του παιδιού.

Η τελευταία διαδρομή του βρέφους

Όπως ανέφερε η μητέρα της 32χρονης στην εφημερίδα Bild, η κόρη της είχε επιστρέψει από αγορές σε σούπερ μάρκετ Rewe, το οποίο βρίσκεται περίπου 800 μέτρα από την κατοικία τους.

Η ίδια υποστήριξε ότι άφησε προσωρινά τον μικρό Άντριαν στο καρότσι, έξω από την πολυκατοικία, προκειμένου να ανεβάσει τις σακούλες στον δεύτερο όροφο. Όταν επέστρεψε, όπως ισχυρίστηκε, το παιδί είχε εξαφανιστεί και ενημέρωσε τις Αρχές ότι ένας άγνωστος το είχε αρπάξει.

Η καταγγελία προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και περίπου 40 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι έρευνες σταμάτησαν όταν εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος.

Μαρτυρίες για ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον

Σύμφωνα με γείτονες, η Ντιάνα Λ. ζούσε σε ένα μικρό και κακοσυντηρημένο διαμέρισμα, όπου ακούγονταν συχνά έντονοι καβγάδες με τον πρώην σύντροφό της.

«Ήταν πάντα φασαρία εκεί, επικρατούσε χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας γείτονας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 32χρονη έμαθε πως ήταν έγκυος μόλις στον πέμπτο μήνα της κύησης, ενώ ο γιος της γεννήθηκε πρόωρα. Πρώην συνάδελφοί της υποστήριξαν ότι προσπαθούσε να βρει νέο σπίτι, ώστε να εγκαταλείψει τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τον νέο της σύντροφο.

Η δήμαρχος του Ρένινγκεν, Μελάνι Χέτμερ, σχολιάζοντας την τραγωδία, είχε δηλώσει πως είναι «άφωνη και βαθιά συγκλονισμένη» από τον θάνατο του βρέφους, ενώ η έρευνα των γερμανικών αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.



Από την καταγγελία για απαγωγή στη σύλληψη για ανθρωποκτονία

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Η τελευταία διαδρομή του βρέφους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου ενός βρέφους τριών μηνών στη Γερμανία, καθώς οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του με την υποψία ότι δολοφόνησε το ίδιο της το παιδί, αφού προηγουμένως είχε καταγγείλει πως άγνωστος το άρπαξε από το καρότσι του έξω από το σπίτι τους.Η 32χρονη Ντιάνα Λ. είχε δηλώσει στις 18 Ιουνίου ότι ο γιος της, ο τρίμηνος Άντριαν, είχε πέσει θύμα απαγωγής. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.Λίγες ώρες αργότερα, στις 19 Ιουνίου, το άψυχο σώμα του βρέφους βρέθηκε μέσα ή δίπλα στο ρέμα Rankbach, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας στο Ρένινγκεν της νοτιοδυτικής Γερμανίας.Μετά την ανακάλυψη της σορού, οι έρευνες στράφηκαν στη μητέρα του παιδιού. Οι Αρχές την είχαν ήδη θέσει στο μικροσκόπιο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να εγκατέλειψε το βρέφος και να σκηνοθέτησε την εξαφάνισή του. Πλέον συνελήφθη ως ύποπτη για ανθρωποκτονία, ενώ για την υπόθεση έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα του τμήματος ανθρωποκτονιών.Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, στις έρευνες αξιοποιείται ακόμη και τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο της περιοχής, προκειμένου να ανασυντεθούν με ακρίβεια οι κινήσεις που προηγήθηκαν του θανάτου του παιδιού.Όπως ανέφερε η μητέρα της 32χρονης στην εφημερίδα Bild, η κόρη της είχε επιστρέψει από αγορές σε σούπερ μάρκετ Rewe, το οποίο βρίσκεται περίπου 800 μέτρα από την κατοικία τους.Η ίδια υποστήριξε ότι άφησε προσωρινά τον μικρό Άντριαν στο καρότσι, έξω από την πολυκατοικία, προκειμένου να ανεβάσει τις σακούλες στον δεύτερο όροφο. Όταν επέστρεψε, όπως ισχυρίστηκε, το παιδί είχε εξαφανιστεί και ενημέρωσε τις Αρχές ότι ένας άγνωστος το είχε αρπάξει.