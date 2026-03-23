Οχάιο: 28χρονη καθηγήτρια καταδικάστηκε για ανάρμοστη σχέση με 15χρονο μαθητή, τους έπιασε η θεία του να κάνουν σεξ σε αυτοκίνητο
ΚΟΣΜΟΣ
Καθηγήτρια Εκπαιδευτικός θεία Σεξ Οχάιο ΗΠΑ Μαθητής

Η Τζαμέλα Νταμπουμπί συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025 - Είχε ανταλλάξει χιλιάδες ερωτικά SMS με τον ανήλικο

31 ΣΧΟΛΙΑ
Για πολύμηνη σεξουαλική σχέση με 15χρονο μαθητή της κρίθηκε ένοχη η 28χρονη καθηγήτρια στο Οχάιο των ΗΠΑ, Τζαμέλα Νταμπουμπί.

Η 28χρονη εκπαιδευτικός συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025, αφού η θεία του αγοριού βρήκε το παράνομο ζευγάρι να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις στο αυτοκίνητό της.

Η ίδια, η οποία εργαζόταν στην Ακαδημία Επιστημών Horizon στο Κολόμπους, δήλωσε ένοχη μεταξύ άλλων για παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανήλικο.

Όπως είπε ο ανήλικος στις αρχές, είχαν ανταλλάξει χιλιάδες ερωτικά SMS με την καθηγήτρια με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν αρκετά εξ αυτών στο κινητό τηλέφωνο του 15χρονου.

OH teacher Jamelah Daboubi to be sentenced after pleading guilty to sexual relationship with 15yo


Η Νταμπουμπί απολύθηκε λίγο μετά τη σύλληψή της και της απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, οι οποίες αργότερα τροποποιήθηκαν από τις αρχές, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 18 μηνών με το δικαστήριο να προτείνει, επίσης, πέντε χρόνια κοινωνικής επιτήρησης, παρακολούθηση συμβουλευτικής, κοινωνική εργασία και παραίτηση από την άδεια διδασκαλίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης