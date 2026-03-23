Οχάιο: 28χρονη καθηγήτρια καταδικάστηκε για ανάρμοστη σχέση με 15χρονο μαθητή, τους έπιασε η θεία του να κάνουν σεξ σε αυτοκίνητο
Οχάιο: 28χρονη καθηγήτρια καταδικάστηκε για ανάρμοστη σχέση με 15χρονο μαθητή, τους έπιασε η θεία του να κάνουν σεξ σε αυτοκίνητο
Η Τζαμέλα Νταμπουμπί συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025 - Είχε ανταλλάξει χιλιάδες ερωτικά SMS με τον ανήλικο
Για πολύμηνη σεξουαλική σχέση με 15χρονο μαθητή της κρίθηκε ένοχη η 28χρονη καθηγήτρια στο Οχάιο των ΗΠΑ, Τζαμέλα Νταμπουμπί.
Η 28χρονη εκπαιδευτικός συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025, αφού η θεία του αγοριού βρήκε το παράνομο ζευγάρι να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις στο αυτοκίνητό της.
Η ίδια, η οποία εργαζόταν στην Ακαδημία Επιστημών Horizon στο Κολόμπους, δήλωσε ένοχη μεταξύ άλλων για παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανήλικο.
Όπως είπε ο ανήλικος στις αρχές, είχαν ανταλλάξει χιλιάδες ερωτικά SMS με την καθηγήτρια με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν αρκετά εξ αυτών στο κινητό τηλέφωνο του 15χρονου.
Η Νταμπουμπί απολύθηκε λίγο μετά τη σύλληψή της και της απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, οι οποίες αργότερα τροποποιήθηκαν από τις αρχές, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Η εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 18 μηνών με το δικαστήριο να προτείνει, επίσης, πέντε χρόνια κοινωνικής επιτήρησης, παρακολούθηση συμβουλευτικής, κοινωνική εργασία και παραίτηση από την άδεια διδασκαλίας.
Η 28χρονη εκπαιδευτικός συνελήφθη τον Απρίλιο του 2025, αφού η θεία του αγοριού βρήκε το παράνομο ζευγάρι να επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις στο αυτοκίνητό της.
Η ίδια, η οποία εργαζόταν στην Ακαδημία Επιστημών Horizon στο Κολόμπους, δήλωσε ένοχη μεταξύ άλλων για παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανήλικο.
Όπως είπε ο ανήλικος στις αρχές, είχαν ανταλλάξει χιλιάδες ερωτικά SMS με την καθηγήτρια με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν αρκετά εξ αυτών στο κινητό τηλέφωνο του 15χρονου.
Η Νταμπουμπί απολύθηκε λίγο μετά τη σύλληψή της και της απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, οι οποίες αργότερα τροποποιήθηκαν από τις αρχές, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Η εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 18 μηνών με το δικαστήριο να προτείνει, επίσης, πέντε χρόνια κοινωνικής επιτήρησης, παρακολούθηση συμβουλευτικής, κοινωνική εργασία και παραίτηση από την άδεια διδασκαλίας.
