«Ταχεία αποκλιμάκωση» ζητά ο Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του
Βλαντίμιρ Πούτιν Μασούντ Πεζεσκιάν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

«Ταχεία αποκλιμάκωση» ζητά ο Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του

Ο Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρο «για την υποστήριξή του και κυρίως για την ανθρωπιστική βοήθεια» που παρέχει στο Ιράν

«Ταχεία αποκλιμάκωση» ζητά ο Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να υπάρξει «ταχεία αποκλιμάκωση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, μία ημέρα αφού επικοινώνησε για το ίδιο θέμα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση αρχής, υπέρ μιας ταχείας αποκλιμάκωσης» και της επίλυσης του θέματος με πολιτικά μέσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Πούτιν «για την υποστήριξή του και κυρίως για την ανθρωπιστική βοήθεια» που παρέχει στο Ιράν.
