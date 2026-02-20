Νεκρός από πλήγμα ουκρανικού drone στη Σεβαστούπολη
Νεκρός από πλήγμα ουκρανικού drone στη Σεβαστούπολη

Θραύσματα από καταρριφθέν μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησαν άνδρα  – Συνεχίζονται οι νυχτερινές επιθέσεις και οι «δύσκολες» συνομιλίες

Άνδρας σκοτώθηκε σε πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στη Σεβαστούπολη τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι κατέρριψαν 16 drones.

«Εξαιτίας της επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Σεβαστούπολης, ένας άνδρας σκοτώθηκε (...) τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο στήθος από θραύσματα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που καταρρίφθηκε», ανέφερε ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, λιμανιού καίριας σημασίας στην Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014, μέσω Telegram.

Χθες, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι κατέστρεψαν πάνω από 150 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 38 στους αιθέρες της Κριμαίας.

Σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο έδαφός της εδώ και τέσσερα χρόνια, η Ουκρανία στέλνει κάθε νύχτα drones να πλήξουν στόχους στη Ρωσία, βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές.

Νέες συνομιλίες διεξήχθησαν αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ, ωστόσο χαρακτηρίστηκαν «δύσκολες» τόσο από τη Μόσχα όσο και από το Κίεβο, και δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, οι δυνάμεις της Μόσχας έλεγχαν εντελώς ή εν μέρει το 19,5% της ουκρανικής επικράτειας, από 18,6% έναν χρόνο νωρίτερα. Περί το 7%--η Κριμαία και μέρος του Ντονμπάς--βρισκόταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο ήδη πριν από την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.
