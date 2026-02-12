Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ζαχάροβα για Καποδίστρια: Έλληνας πατριώτης που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του ρωσικού κράτους
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου αναφέρθηκε στην καταγωγή του πρώτου κυβερνήτη του ελληνικού κράτους και στην προσφορά του στις δύο χώρες
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, έκανε ειδική αναφορά στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την Επανάσταση, Ιωάννη Καποδίστρια, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννησή του στις 11 Φεβρουαρίου.
Στο μήνυμά της, η Ζαχάροβα χαρακτήρισε τον Καποδίστρια «Ρώσο πολιτικό ελληνικής καταγωγής» που προσέφερε «εθνική και πατριωτική υπηρεσία» όταν ανέλαβε κυβερνήτης της Ελλάδας.
Στην ρωσική εκδοχή της ίδιας ανάρτησης αναφέρεται ότι «αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννηση του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστρια».
Μεταξύ άλλων, τονίζεται πως «κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Καποδίστρια στην εγχώρια διπλωματία, η χώρα μας ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στα Βαλκάνια και συνέβαλε ουσιαστικά στην απόκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας του ελληνικού λαού από την οθωμανική κυριαρχία».
«Ο Καποδίστριας έγραψε το όνομά του στην ιστορία ως λαμπρός διπλωμάτης και εξέχων πολιτικός. Ήταν ειλικρινά πεπεισμένος ότι οι λαοί της Ρωσίας και της Ελλάδας συνδέονται με μια ισχυρή, ιστορικά προκαθορισμένη πολιτιστική, πολιτισμική και πνευματική εγγύτητα, και κατανοούσε ότι ο μόνος σύμμαχος των Ελλήνων στον αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία από τον οθωμανικό ζυγό ήταν ακριβώς η χώρα μας» τονίζεται ακόμα στην ανάρτηση και προστίθεται: «Η τύχη του Καποδίστρια ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική εθνική απελευθερωτική επανάσταση. Το 1827 εκλέχθηκε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, όπου στη νέα υψηλή θέση του αξιοποίησε με αξιοπρέπεια τα ταλέντα και την εργατικότητά του στην οικοδόμηση του κράτους. Στις 9 Οκτωβρίου 1831, ο διπλωμάτης έπεσε θύμα συνωμοσίας και δολοφονήθηκε βάναυσα στο Ναύπλιο, την τότε πρωτεύουσα της Ελλάδας. Η βάρβαρη επίθεση των ληστών, που πυροβόλησαν τον Καποδίστρια με πιστόλι, έλαβε χώρα στην είσοδο του τοπικού ιερού, της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα. 30 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Ιβάν Αντονόβιτς, στην Αγία Πετρούπολη τέθηκε ο θεμέλιος λίθος της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας. Τα χρήματα για την κατασκευή του ναού προς τιμήν του Καποδίστρια συγκεντρώθηκαν από όλη τη Ρωσία — ήταν ένα εθνικό φόρο τιμής στον Έλληνα πατριώτη, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του ρωσικού κράτους».
Η ανάρτηση του ρωσικού ΥΠΕΞ για τον ΚαποδίστριαΑναλυτικότερα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ με δηλώσεις της Ζαχάροβα αναφέρει τα εξής: «Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια. Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του υπηρεσίας ήταν η εκλογή του τον Απρίλιο του 1827 ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους».
