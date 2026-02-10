Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Αλβανία, αστυνομικός τραυματίστηκε από επίθεση με μολότοφ
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Έντι Ράμα Σαλί Μπερίσα Επεισόδεια

Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Αλβανία, αστυνομικός τραυματίστηκε από επίθεση με μολότοφ

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ράμα

Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Αλβανία, αστυνομικός τραυματίστηκε από επίθεση με μολότοφ
Χιλιάδες διαδηλωτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν στα Τίρανα το απόγευμα της Δευτέρας για ακόμα μια φορά, ζητώντας την απομάκρυνση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με τη διαμαρτυρία να καταλήγει σε επεισόδια έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ προς το πρωθυπουργικό γραφείο με την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων και με οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από επίθεση με μολότοφ. Στη συνέχεια, διαδηλωτές κινήθηκαν προς το κτίριο του Κοινοβουλίου, στο οποίο είχαν αναπτυχθεί από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την προστασία του.

Protesta e opozitës, militantët e PD-së hedhin molotov dhe fishek-zjarre drejt kryeministrisë


Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας, με το αντιπολιτευτικό Δημοκρατικό Κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Αλβανίας, Σάλι Μπερίσα, να καλεί σε μια ακόμα συγκέντρωση των υποστηρικτών του κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Τους τελευταίους μήνες οι εντάσεις εντείνονται, μετά την παραπομπή της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, από την Ειδική Εισαγγελία με κατηγορίες περί παρέμβασης σε δημόσιους διαγωνισμούς μεγάλων έργων, με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών με την ίδια να αρνείται τις κατηγορίες.

Η Ειδική Εισαγγελία ζήτησε από το Κοινοβούλιο την άρση της ασυλίας της, προκειμένου να προχωρήσει στη σύλληψή της. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε θα διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία, σε ένα κοινοβούλιο όπου το κυβερνών κόμμα διαθέτει πλειοψηφία.

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης