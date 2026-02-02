Προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα: Καθαρό προβάδισμα της υποψήφιας της Δεξιάς, κοντά σε νίκη από τον πρώτο γύρο

Το κατά τις δημοσκοπήσεις μεγάλο φαβορί των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα, η πρώην υπουργός και υποψήφια της Δεξιάς, 39 ετών, οδεύει να επικρατήσει με άνεση από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα.Με το 31,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, η Φερνάντες, οτου κόμματος Εθνική Απελευθέρωση (σοσιαλδημοκρατικό) καταλάμβανε τη δεύτερη θέση με το 30,05% και ηβρισκόταν στην τρίτη θέση, αλλά σε πολύ μεγάλη απόσταση, με μόλις το 3,9% των ψήφων, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή.Η Φερνάντες, υποσχόμενη κυρίως να ασκήσει εξαιρετικά σκληρή πολιτική για να παταχθεί η εγκληματικότητα, που γνωρίζει άνευ προηγουμένου έξαρση στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, χρειαζόταν πάνω από το 40% για να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, κάτι που είχε γίνει για τελευταία φορά προ δωδεκαετίας, το 2014.