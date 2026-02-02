Προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα: Καθαρό προβάδισμα της υποψήφιας της Δεξιάς, κοντά σε νίκη από τον πρώτο γύρο
Προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα: Καθαρό προβάδισμα της υποψήφιας της Δεξιάς, κοντά σε νίκη από τον πρώτο γύρο
Η Λάουρα Φερνάντες υπόσχεται να ασκήσει εξαιρετικά σκληρή πολιτική για να παταχθεί η εγκληματικότητα
Το κατά τις δημοσκοπήσεις μεγάλο φαβορί των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα, η πρώην υπουργός και υποψήφια της Δεξιάς Λάουρα Φερνάντες, 39 ετών, οδεύει να επικρατήσει με άνεση από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Με το 31,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, η Φερνάντες εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, ο Άλβαρο Ράμος του κόμματος Εθνική Απελευθέρωση (σοσιαλδημοκρατικό) καταλάμβανε τη δεύτερη θέση με το 30,05% και η Κλαούδια Δόβλες βρισκόταν στην τρίτη θέση, αλλά σε πολύ μεγάλη απόσταση, με μόλις το 3,9% των ψήφων, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή.
Η Φερνάντες, υποσχόμενη κυρίως να ασκήσει εξαιρετικά σκληρή πολιτική για να παταχθεί η εγκληματικότητα, που γνωρίζει άνευ προηγουμένου έξαρση στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, χρειαζόταν πάνω από το 40% για να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, κάτι που είχε γίνει για τελευταία φορά προ δωδεκαετίας, το 2014.
Με το 31,4% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, η Φερνάντες εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, ο Άλβαρο Ράμος του κόμματος Εθνική Απελευθέρωση (σοσιαλδημοκρατικό) καταλάμβανε τη δεύτερη θέση με το 30,05% και η Κλαούδια Δόβλες βρισκόταν στην τρίτη θέση, αλλά σε πολύ μεγάλη απόσταση, με μόλις το 3,9% των ψήφων, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή.
Η Φερνάντες, υποσχόμενη κυρίως να ασκήσει εξαιρετικά σκληρή πολιτική για να παταχθεί η εγκληματικότητα, που γνωρίζει άνευ προηγουμένου έξαρση στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, χρειαζόταν πάνω από το 40% για να επικρατήσει από τον πρώτο γύρο, κάτι που είχε γίνει για τελευταία φορά προ δωδεκαετίας, το 2014.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα