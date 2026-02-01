Στις κάλπες η Κόστα Ρίκα με φαβορί τη δεξιά και ανοιχτό το δίλημμα ασφάλεια ή δημοκρατία

Η υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος προηγείται στις δημοσκοπήσεις, εν μέσω ανησυχιών για διολίσθηση στον αυταρχισμό





Κάπου 3,7 εκατομμύρια πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου καλούνται να προσέλθουν στα εκλογικά κέντρα για να αναδείξουν επίσης τα μέλη του κοινοβουλίου για 4ετή θητεία.







Αν όπως το θέλουν οι δημοσκοπήσεις επικρατήσει η Λάουρα Φερνάντες, θα μεγεθύνει κι άλλο τον κατάλογο των ηγετών της δεξιάς στη Λατινική Αμερική, μετά τη Χιλή, τη Βολιβία, την Ονδούρα ή το Περού, μεταξύ άλλων.



Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοικτά για 12 ώρες, από τις 06:00 (τοπική ώρα· 14:00 ώρα Ελλάδας). Τα αποτελέσματα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα περί τις 21:00 (05:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας).

¡Costa Rica aquí estamos! pic.twitter.com/wDIbpdh1wc — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) January 30, 2026 Η πολιτική επιστήμονας, 39 ετών, πρώην υπουργός και πολιτική κληρονόμος του απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει την σκληρή πολιτική του έναντι της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εμπνευσμένη από τον «πόλεμο» κατά των συμμοριών του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε. Χάρη σε αυτή την υπόσχεσή της εξασφαλίζει μεγάλο προβάδισμα καθώς, κατά δημοσκοπήσεις, η ασφάλεια είναι η κυριότερη ανησυχία των Κοσταρικανών.



Γεννημένη σε παραθαλάσσια επαρχία, στις ακτές του Ειρηνικού, η μητέρα κόρης τριών ετών δηλώνει φιλελεύθερη σε οικονομικό επίπεδο και συντηρητική σε κοινωνικό επίπεδο.



«Θα κερδίσουμε από τον πρώτο γύρο και θα το κάνουμε με 40 βουλευτές!», προεξόφλησε η πρώην υπουργός Σχεδιασμού και Οικονομικής Πολιτικής και πρώην υπουργός Προεδρίας ολοκληρώνοντας την εκστρατεία της.



Κλείσιμο



Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το δημόσιο πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα, οδεύει να εξασφαλίσει το 44% των ψήφων, ωστόσο το 26% του δείγματος δήλωσε ακόμη αναποφάσιστο.



Ο παράγοντας Μπουκέλε Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα έφθασε σε ιστορικό υψηλό, στις 17 ανά 100.000 κατοίκους επί των ημερών της κυβέρνησης Τσάβες. Η κυβέρνηση της δεξιάς προσάπτει ευθύνες στο δικαστικό σύστημα, ερίζει πως αφήνει εγκληματίες να δρουν με πλήρη ατιμωρησία.



Σύμφωνα με τις αρχές, οι περισσότερες δολοφονίες συνδέονται με την έξαρση της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς κοσταρικανά λιμάνια μετατράπηκαν σε κόμβους για τη μεταφορά κοκαΐνης προς διεθνείς αγορές.



Οι Κοσταρικανοί καλούνται σήμερα στις κάλπες , για να εκλέξουν την επόμενη ή τον επόμενο πρόεδρό τους, με το μεγάλο φαβορί να είναι η υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος τη δεξιάς, κυρίως χάρη στις υποσχέσεις της πως θα εφαρμόσει ιδιαίτερα σκληρή πολιτική για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα, κάτι που επικρίνουν οι αντίπαλοί της, εκφράζοντας ανησυχία για παρέκκλιση της χώρας στον αυταρχισμό.Κάπου 3,7 εκατομμύρια πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου καλούνται να προσέλθουν στα εκλογικά κέντρα για να αναδείξουν επίσης τα μέλη του κοινοβουλίου για 4ετή θητεία. Κόστα Ρίκα, επαινούμενη επί δεκαετίες για τη σταθερότητα και την ηρεμία της, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κλιμάκωση της βίας εξαιτίας της επέκτασης της διακίνησης ναρκωτικών.Αν όπως το θέλουν οι δημοσκοπήσεις επικρατήσει η Λάουρα Φερνάντες, θα μεγεθύνει κι άλλο τον κατάλογο των ηγετών της δεξιάς στη Λατινική Αμερική, μετά τη Χιλή, τη Βολιβία, την Ονδούρα ή το Περού, μεταξύ άλλων.Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοικτά για 12 ώρες, από τις 06:00 (τοπική ώρα· 14:00 ώρα Ελλάδας). Τα αποτελέσματα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα περί τις 21:00 (05:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας).Η πολιτική επιστήμονας, 39 ετών, πρώην υπουργός και πολιτική κληρονόμος του απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει την σκληρή πολιτική του έναντι της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εμπνευσμένη από τον «πόλεμο» κατά των συμμοριών του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε. Χάρη σε αυτή την υπόσχεσή της εξασφαλίζει μεγάλο προβάδισμα καθώς, κατά δημοσκοπήσεις, η ασφάλεια είναι η κυριότερη ανησυχία των Κοσταρικανών.Γεννημένη σε παραθαλάσσια επαρχία, στις ακτές του Ειρηνικού, η μητέρα κόρης τριών ετών δηλώνει φιλελεύθερη σε οικονομικό επίπεδο και συντηρητική σε κοινωνικό επίπεδο.«Θα κερδίσουμε από τον πρώτο γύρο και θα το κάνουμε με 40 βουλευτές!», προεξόφλησε η πρώην υπουργός Σχεδιασμού και Οικονομικής Πολιτικής και πρώην υπουργός Προεδρίας ολοκληρώνοντας την εκστρατεία της.Για να αποφύγει δεύτερο γύρο την 5η Απριλίου, χρειάζεται τουλάχιστον το 40% των ψήφων.Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το δημόσιο πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα, οδεύει να εξασφαλίσει το 44% των ψήφων, ωστόσο το 26% του δείγματος δήλωσε ακόμη αναποφάσιστο.Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα έφθασε σε ιστορικό υψηλό, στις 17 ανά 100.000 κατοίκους επί των ημερών της κυβέρνησης Τσάβες. Η κυβέρνηση της δεξιάς προσάπτει ευθύνες στο δικαστικό σύστημα, ερίζει πως αφήνει εγκληματίες να δρουν με πλήρη ατιμωρησία.Σύμφωνα με τις αρχές, οι περισσότερες δολοφονίες συνδέονται με την έξαρση της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς κοσταρικανά λιμάνια μετατράπηκαν σε κόμβους για τη μεταφορά κοκαΐνης προς διεθνείς αγορές.

Η κ. Φερνάντες υπόσχεται πως θα ολοκληρωθεί η ανέγερση μεγάλης φυλακής, κατ’ εικόνα αυτής που οικοδομήθηκε για να εγκλείονται εκεί μέλη των συμμοριών στο Σαλβαδόρ με απόφαση του προέδρου της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε. Δηλώνει θαυμάστριά του. Ακόμη, η υποψήφια εξαγγέλλει πως οι ποινές για ποινικά αδικήματα θα γίνουν πιο βαριές κι ότι θα κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περιοχές που πλήττονται από τη βία.



«Γίνονται πολλές κλοπές εδώ, πολλοί νεαροί πουλάνε ναρκωτικά», είπε η Χεσένια Ορδόνιες, κάτοικος στην Αλαχουελίτα, συνοικία της πρωτεύουσας Σαν Χοσέ, από αυτές που πλήττονται περισσότερο από τα βίαια εγκλήματα.



Ωστόσο πολιτικοί αντίπαλοι της επικρατέστερης υποψήφιας της προσάπτουν πως βάζει τη χώρα στον δρόμο προς τον αυταρχισμό.



«Δεν γίνεται να φυλακίζεται κόσμος απλά επειδή έχει τατουάζ», τόνισε ο Άλβαρο Ράμος, υποψήφιος του Κόμματος Εθνικής Απελευθέρωσης (σοσιαλδημοκρατικό), στη δεύτερη θέση κατά δημοσκοπήσεις, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά το 10% των προθέσεων ψήφου.



Ο Αριέλ Ράμος του Ευρέος Μετώπου (αριστερά) πλειοδοτεί, κατηγορεί την κ. Φερνάντες πως εννοεί να μεταφέρει στην Κόστα Ρίκα την «αμφισβητούμενη» μορφή πολιτεύματος στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου ο κ. Μπουκέλε έχει πλέον απόλυτη εξουσία.



Η αντιπολίτευση κρίνει πως ο νυν πρόεδρος Τσάβες θα συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα των 5,2 εκατομμυρίων κατοίκων από τους διαδρόμους.



Οργή Η υποψήφια της δεξιάς καταφέρεται εναντίον των «προνομιούχων που αγωνιούν», αναφερόμενη σε φορείς εξουσίας, με αναλυτές να εξηγούν τη δημοτικότητά της εν μέρει αποδίδοντάς τη στην οργή μερίδας του πληθυσμού για μορφές της παραδοσιακής πολιτικής τάξης.



Έρευνα του πανεπιστημίου της Κόστα Ρίκα υπέδειξε ότι η χώρα εξασφάλισε πέντε χρόνια δημοσιονομικής σταθερότητας «με τίμημα» την μείωση των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.



Το ερώτημα «πώς θα ασκείται η διακυβέρνηση και με ποιους κανόνες», προειδοποιεί η ερευνήτρια Μαρσέλα Πιέδρα, καθώς η επικρατέστερη υποψήφια μοιάζει να απαιτεί «λιγότερους ελέγχους, λιγότερους μηχανισμούς ελέγχου της εξουσίας και λιγότερες εγγυήσεις».



Το ποσοστό της φτώχειας στην Κόστα Ρίκα μειώθηκε από το 18% το 2024 στο 15,2% το 2025, όμως η χώρα συγκαταλέγεται στις έξι πιο άνισες της Λατινικής Αμερικής με βάση τον συντελεστή Gini και είναι η δεύτερη ακριβότερη στην περιοχή μετά την Ουρουγουάη, κάτι που συνθλίβει τον κόσμο με τα πιο χαμηλά εισοδήματα.



Η αντιπολίτευση, που έχει παρουσιάσει κάπου είκοσι υποψηφίους, ευελπιστεί να διεξαχθεί δεύτερος γύρος ή/και να αποκτήσει ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα ώστε να αντισταθεί στις φιλοδοξίες της κ. Φερνάντες.