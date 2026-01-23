Επιστήμονες επινοούν καινοτόμο τρόπο για την παρακολούθηση των διαστημικών σκουπιδιών με σεισμόμετρα
Επιστήμονες επινοούν καινοτόμο τρόπο για την παρακολούθηση των διαστημικών σκουπιδιών με σεισμόμετρα

Οι ερευνητές, Μπέντζαμιν Φερνάντο από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, από το Imperial College London, αξιοποίησαν τα υπάρχοντα δίκτυα σεισμομέτρων που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση σεισμών

Τα διαστημικά σκουπίδια, χιλιάδες κομμάτια αντικειμένων φτιαγμένων από τον άνθρωπο που εγκαταλείφθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Γη, αποτελούν κίνδυνο για τους ανθρώπους, όταν πέφτουν στο έδαφος. Επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο παρακολούθησης των συντριμμιών που πέφτουν, για να εντοπίσουν πιθανά σημεία συντριβής.

Οι ερευνητές, Μπέντζαμιν Φερνάντο από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, από το Imperial College London, αξιοποίησαν τα υπάρχοντα δίκτυα σεισμομέτρων που χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση σεισμών.

Τα διαστημικά σκουπίδια που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης κινούνται ταχύτερα από την ταχύτητα του ήχου και κατά συνέπεια παράγουν ηχητικά κύματα, παρόμοια με αυτά που παράγονται από τα μαχητικά αεροσκάφη. Καθώς τα σκουπίδια κινούνται προς τη Γη, οι δονήσεις από το ωστικό κύμα ακολουθούν κάνοντας το έδαφος να τρέμει και ενεργοποιώντας τα σεισμόμετρα. Η χαρτογράφηση των ενεργοποιημένων σεισμικών αισθητήρων δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τροχιά των θραυσμάτων και να προσδιορίσουν την κατεύθυνση της κίνησής τους.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από σεισμικούς αισθητήρες στη νότια Καλιφόρνια και τη Νεβάδα οι ερευνητές ανέλυσαν την πορεία των συντριμμιών από το διαστημόπλοιο Shenzhou-15 της Κίνας μετά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης στις 2 Απριλίου 2024.

Kαλλιτεχνική απεικόνιση συντριμμιών που προκαλούν ηχητική έκρηξη, η οποία καταγράφεται από σεισμόμετρα

Η μέθοδός τους, που περιγράφεται σε δημοσίευση στο περιοδικό Science, παράγει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από όσες έχουν οι αρχές σήμερα και οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν στον γρήγορο εντοπισμό και ανάκτηση των καμένων και μερικές φορές τοξικών συντριμμιών.

