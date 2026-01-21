Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Καράτσι Πακιστάν

Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, βίντεο

Πάνω από 20 ακόμα σοροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου, είναι η φονικότερη πυρκαγιά στην πακιστανική μεγαλούπολη

Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οι σοροί πάνω από 20 ανθρώπων ανασύρθηκαν σήμερα από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου που καταστράφηκε το Σάββατο εξαιτίας πυρκαγιάς στο Καράτσι του Πακιστάν, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 50 τον αριθμό των νεκρών.

Η φονικότερη πυρκαγιά στην πακιστανική μεγαλούπολη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και εξαπλώθηκε ταχύτατα στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza – διάσημο για τα 1.200 καταστήματά του με είδη γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.


«Εντοπίσαμε 20-25 πτώματα... ή ορθότερα λείψανα», δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας πως έχουν σταλεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση. Εξήγησε πως λόγω της δυσκολίας στην αναγνώριση των απανθρακωμένων λειψάνων, δεν είναι εύκολο να δοθεί στη δημοσιότητα ακριβής απολογισμός. Χθες Τρίτη, οι πακιστανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 29 νεκρούς.


Φόρος τιμής στα θύματα

Αρκετοί άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στα δεκάδες θύματα, ανάβοντας κεριά κοντά στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς αγνοουμένων κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων.

Κλείσιμο
Οι πακιστανικές αρχές επισημαίνουν πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, αφού θεωρείται απίθανο να βρεθεί ζωντανός κάποιος από τους αγνοούμενους.

Η πυρκαγιά είναι η φονικότερη στο Καράτσι από το 2012, όταν βιομηχανική εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες και περισσότεροι από 260 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης