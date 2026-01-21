Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, βίντεο
Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, βίντεο
Πάνω από 20 ακόμα σοροί ανασύρθηκαν σήμερα από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου, είναι η φονικότερη πυρκαγιά στην πακιστανική μεγαλούπολη
Οι σοροί πάνω από 20 ανθρώπων ανασύρθηκαν σήμερα από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου που καταστράφηκε το Σάββατο εξαιτίας πυρκαγιάς στο Καράτσι του Πακιστάν, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 50 τον αριθμό των νεκρών.
Η φονικότερη πυρκαγιά στην πακιστανική μεγαλούπολη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και εξαπλώθηκε ταχύτατα στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza – διάσημο για τα 1.200 καταστήματά του με είδη γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.
«Εντοπίσαμε 20-25 πτώματα... ή ορθότερα λείψανα», δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας πως έχουν σταλεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση. Εξήγησε πως λόγω της δυσκολίας στην αναγνώριση των απανθρακωμένων λειψάνων, δεν είναι εύκολο να δοθεί στη δημοσιότητα ακριβής απολογισμός. Χθες Τρίτη, οι πακιστανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 29 νεκρούς.
Οι πακιστανικές αρχές επισημαίνουν πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, αφού θεωρείται απίθανο να βρεθεί ζωντανός κάποιος από τους αγνοούμενους.
Η πυρκαγιά είναι η φονικότερη στο Καράτσι από το 2012, όταν βιομηχανική εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες και περισσότεροι από 260 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.
Η φονικότερη πυρκαγιά στην πακιστανική μεγαλούπολη εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και εξαπλώθηκε ταχύτατα στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza – διάσημο για τα 1.200 καταστήματά του με είδη γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.
🛑 Mozaffar Mohammadzada (Nabaz), a Peshmerga of the SMK, was martyred in attacks by the Iranian Regime on our bases. pic.twitter.com/DsBiVbS3gr— truska _ kurd parwer (@salihagokc) January 21, 2026
«Εντοπίσαμε 20-25 πτώματα... ή ορθότερα λείψανα», δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης σε δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας πως έχουν σταλεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση. Εξήγησε πως λόγω της δυσκολίας στην αναγνώριση των απανθρακωμένων λειψάνων, δεν είναι εύκολο να δοθεί στη δημοσιότητα ακριβής απολογισμός. Χθες Τρίτη, οι πακιστανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 29 νεκρούς.
Deadly Fire at Karachi's Gul Plaza Claims 23 Lives, Dozens Still Missing.— JAS (@JasADRxquisites) January 20, 2026
Karachi, Pakistan – January 19, 2026** — A massive fire that erupted late Saturday at Gul Plaza, a multi-storey shopping complex on M.A. Jinnah Road, has killed at least 23 people, with dozens more missing… pic.twitter.com/esE4FTylq5
Φόρος τιμής στα θύματαΑρκετοί άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στα δεκάδες θύματα, ανάβοντας κεριά κοντά στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς αγνοουμένων κρατούσαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων.
Οι πακιστανικές αρχές επισημαίνουν πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, αφού θεωρείται απίθανο να βρεθεί ζωντανός κάποιος από τους αγνοούμενους.
Η πυρκαγιά είναι η φονικότερη στο Καράτσι από το 2012, όταν βιομηχανική εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες και περισσότεροι από 260 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα