ΚΟΣΜΟΣ
Πιτ Χέγκσεθ Νικολάς Μαδούρο Ντόναλντ Τραμπ

Πιτ Χέγκσεθ για σύλληψη Μαδούρο: Πρόεδρος της δράσης ο Τραμπ

Το ακριβώς αντίθετο από την εισβολή στο Ιράκ η επιχείρηση στη Βενεζουέλα, λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ

Πιτ Χέγκσεθ για σύλληψη Μαδούρο: Πρόεδρος της δράσης ο Τραμπ
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλα από την εξουσία και το σχέδιο προσωρινής αμερικανικής διαχείρισης της χώρας αποτελούν το «ακριβώς αντίθετο» της εισβολής στο Ιράκ. Σε συνέντευξή του στο CBS News χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «πρόεδρο της δράσης», περιγράφοντας την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο ως «τολμηρή και θαρραλέα».

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι «δεν υπάρχει ειρήνη σε έναν επικίνδυνο κόσμο χωρίς ισχύ», επαινώντας τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα ως «άριστα οργανωμένη». Απέρριψε κάθε παραλληλισμό με το Ιράκ, επισημαίνοντας ότι τότε οι ΗΠΑ «ξόδεψαν δεκαετίες και αίμα χωρίς οικονομικό όφελος», ενώ –όπως είπε– ο Τραμπ «ανατρέπει το σενάριο», επιδιώκοντας πρόσβαση σε πλούτο και πόρους χωρίς απώλειες Αμερικανών στρατιωτών.
