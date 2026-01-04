Η επόμενη ημέρα για τη Βενεζουέλα θα είναι καλή, λέει ο Χέγκσεθ

Για την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα, που κατά τον ίδιο «θα είναι καλή», μίλησε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ ΧέγκσεθΣε δηλώσεις του στο CBS News ερωτήθηκε για το σχόλιο του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «θα διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση».Για το αν αυτό σημαίνει αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, ο Χέγκσεθ εξήγησε ότι «αυτό σημαίνει πως εμείς θέτουμε τους όρους».«Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους», πρόσθεσε και είπε ότι «τελικά, αυτός θα αποφασίσει ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Σημαίνει ότι θα σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο που μας αφαιρέθηκε θα επιστραφεί, τελικά, και ότι οι εγκληματίες δεν θα στέλνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η σύλληψη του Μαδούρο ήταν «η πιο εξελιγμένη, πιο περίπλοκη και πιο επιτυχημένη κοινή ειδική επιχείρηση όλων των εποχών», είπε.