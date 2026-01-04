ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Η επόμενη ημέρα για τη Βενεζουέλα θα είναι καλή, λέει ο Χέγκσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολάς Μαδούρο Πιτ Χέγκσεθ

Η επόμενη ημέρα για τη Βενεζουέλα θα είναι καλή, λέει ο Χέγκσεθ

Η σύλληψη του Μαδούρο ήταν «η πιο εξελιγμένη, πιο περίπλοκη και πιο επιτυχημένη κοινή ειδική επιχείρηση όλων των εποχών», είπε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας

Η επόμενη ημέρα για τη Βενεζουέλα θα είναι καλή, λέει ο Χέγκσεθ
6 ΣΧΟΛΙΑ
Για την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα, που κατά τον ίδιο «θα είναι καλή», μίλησε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ

Σε δηλώσεις του στο CBS News ερωτήθηκε για το σχόλιο του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «θα διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση».

Για το αν αυτό σημαίνει αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, ο Χέγκσεθ εξήγησε ότι «αυτό σημαίνει πως εμείς θέτουμε τους όρους».

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους», πρόσθεσε και είπε ότι «τελικά, αυτός θα αποφασίσει ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Σημαίνει ότι θα σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο που μας αφαιρέθηκε θα επιστραφεί, τελικά, και ότι οι εγκληματίες δεν θα στέλνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σύλληψη του Μαδούρο ήταν «η πιο εξελιγμένη, πιο περίπλοκη και πιο επιτυχημένη κοινή ειδική επιχείρηση όλων των εποχών», είπε.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης