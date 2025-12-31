Πρωτοχρονιάτικες προειδοποιήσεις Ερντογάν: Δεν θα ανεχθούμε τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας

Παρακολουθούμε στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε μεταξύ άλλων στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Τούρκος πρόεδρος