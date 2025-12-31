Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Πρωτοχρονιάτικες προειδοποιήσεις Ερντογάν: Δεν θα ανεχθούμε τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας
Παρακολουθούμε στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε μεταξύ άλλων στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Τούρκος πρόεδρος
Αναφορές στους Τουρκοκύπριους, προειδοποιήσεις για τα δικαιώματά τους στην Ανατολική Μεσόγειο και απειλές σε όσους επιχειρήσουν να επιβάλουν «τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας», περιελάμβανε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος, όταν μίλησε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας του, είπε: «Ως Τουρκία, θα παράσχουμε την απαραίτητη στήριξη στη νέα διοίκηση της Συρίας για την ειρήνη και την ασφάλεια του συριακού λαού, ανεξαρτήτως αν είναι Άραβες, Κούρδοι, Τουρκμένοι, Σουνίτες, Σιίτες ή Αλαουίτες. Η εκεχειρία στη Γάζα, η οποία επιτεύχθηκε με τη συμβολή μας, εξακολουθεί να ισχύει χάρη στη σύνεση των αδελφών μας στη Γάζα, παρόλες τις παραβιάσεις του Ισραήλ. Εργαζόμαστε εντατικά για να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις, να επιταχυνθεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να καταστεί δυνατή η έναρξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης. Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα εκφοβιστούμε και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να ξεχαστεί η γενοκτονία, έως ότου λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη αυτοί που σκότωσαν 71.000 αδελφούς και αδελφές μας, κυρίως γυναίκες και παιδιά».
Και συνέχισε, με αναφορές στο ρωσο-ουκρανικό, το Κυπριακό και τη Γαλάζια Πατρίδα: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να οδηγηθεί ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, που εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, σε μια ταχεία και διαρκή ειρήνη. Παρακολουθούμε στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να είναι γνωστό ότι δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, αρπακτικές πρακτικές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα μας».
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın Yeni Yıl Mesajı:— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 31, 2025
“Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.“ pic.twitter.com/l5oEL35GLF
