Γιατί ο κοστουμαρισμένος πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα ζητά στιλιστικές συμβουλές από τη Βρετανία
Από κρατούμενος της Αλ Κάιντα στο Ιράκ μέχρι χειραψία στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ, ο Σύρος πρόεδρος χαράζει μια εντελώς νέα πορεία
Για χρόνια, το όνομα Άχμαντ αλ Σάρα ήταν συνδεδεμένο με τον κόσμο του τζιχαντισμού, της ένοπλης δράσης και της παρανομίας. Σήμερα, όμως, ο άλλοτε κρατούμενος για διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα εμφανίζεται ως πρόεδρος της Συρίας, ανταλλάσσει χειραψίες στον Λευκό Οίκο και -σύμφωνα με δυτικές πηγές - ζητά ακόμη και στιλιστικές συμβουλές από τη Βρετανία.
Η προσωπική του διαδρομή μοιάζει με πολιτικό θρίλερ. Από κρατούμενος σε αμερικανικές φυλακές στο Ιράκ, ο αλ Σάρα κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να επανατοποθετήσει τον εαυτό του στο διεθνές σκηνικό, υιοθετώντας ένα νέο, πιο «δυτικό» προφίλ. Κοστούμια ραμμένα στα μέτρα του, προσεκτικά επιλεγμένες δημόσιες εμφανίσεις και ένα στιλ που απέχει παρασάγγας από την εικόνα του μαχητή των προηγούμενων ετών συνθέτουν το νέο του αφήγημα.
Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Telegraph Βρετανοί σύμβουλοι φέρονται να έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας, με στόχο να παρουσιαστεί ως ένας ηγέτης που επιδιώκει τη «νομιμοποίηση» και την αποκατάσταση σχέσεων με τη Δύση. Για τον αλ Σάρα, η εμφάνιση δεν είναι λεπτομέρεια αλλά εργαλείο πολιτικής: ένα μήνυμα προς τις ξένες κυβερνήσεις ότι η Συρία γυρίζει σελίδα.
Η κορύφωση αυτής της μεταμόρφωσης ήρθε με τη δημόσια συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, μια εικόνα αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια. Η χειραψία στον Λευκό Οίκο συμβόλισε τη μετάβαση από το περιθώριο στο κέντρο της διεθνούς διπλωματίας και ενίσχυσε το αφήγημα του αλ Σάρα ως «μεταρρυθμιστή» ηγέτη.
Ωστόσο, πίσω από το κοστούμι και το προσεκτικά σκηνοθετημένο προφίλ, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα. Οι επικριτές του υπενθυμίζουν το παρελθόν του, τις ιδεολογικές του ρίζες και τις αμφιβολίες για το κατά πόσο η αλλαγή είναι ουσιαστική ή απλώς επικοινωνιακή. Για πολλούς, η νέα εικόνα δεν αρκεί για να σβήσει τα ίχνη μιας πορείας βαθιάς βίας και εξτρεμισμού.
Το σίγουρο είναι ότι ο Άχμαντ αλ Σάρα επιχειρεί κάτι σπάνιο: Να επανασυστήσει πλήρως τον εαυτό του στη διεθνή κοινότητα, ξεκινώντας από την πολιτική γλώσσα και φτάνοντας μέχρι την… γκαρνταρόμπα του. Το αν αυτή η μεταμόρφωση θα πείσει τη Δύση ή θα αποδειχθεί ένα καλοστημένο προσωπείο, μένει να φανεί.
