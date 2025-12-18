Το πρώτο μήνυμα της Ρωσίας μετά την απόφαση Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας: Ελπίζουμε να μην κάνει το μοιραίο λάθος
Το Ρωσικό ΥΠΕΞ εκφράζει την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα έχει «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο»
Την ανησυχία της Μόσχας για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας διατύπωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ «να μην κάνει το μοιραίο λάθος».
«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση, δεν θα διαπράξει ένα μοιραίο λάθος» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.
Στην ίδια ανακοίνωση η Μόσχα εκφράζει την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα έχει «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο».
Είχε προηγηθεί την Τρίτη το μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή αποκλεισμού στη Βενεζουέλα βάζοντας στο στόχαστρο τα υφιστάμενα κυρώσεις πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στο Καράκας και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη συνεχιζόμενη κρίση μεταξύ των δυο χωρών.
«Διατάσσω τον πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή», ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που διατυπώνει συχνά ότι η κυβέρνηση Μαδούρο χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».
Το Καράκας αντέδρασε κάνοντας λόγο για «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» την οποία «απορρίπτει».
«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποπειράται να επιβάλλει κατά τρόπο απόλυτα παράλογο υποτιθέμενο στρατιωτικό ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας με σκοπό να κλέψει πλούτη που ανήκουν στην πατρίδα μας», τόνισε η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο στην ανακοίνωσή της.
