Το πρώτο μήνυμα της Ρωσίας μετά την απόφαση Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας: Ελπίζουμε να μην κάνει το μοιραίο λάθος
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Βενεζουέλα ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Το πρώτο μήνυμα της Ρωσίας μετά την απόφαση Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας: Ελπίζουμε να μην κάνει το μοιραίο λάθος

Το Ρωσικό ΥΠΕΞ εκφράζει την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα έχει «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο»

Το πρώτο μήνυμα της Ρωσίας μετά την απόφαση Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας: Ελπίζουμε να μην κάνει το μοιραίο λάθος
9 ΣΧΟΛΙΑ
Την ανησυχία της Μόσχας για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας διατύπωσε την Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ «να μην κάνει το μοιραίο λάθος».

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση, δεν θα διαπράξει ένα μοιραίο λάθος» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Στην ίδια ανακοίνωση η Μόσχα εκφράζει την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα έχει «απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο».

Είχε προηγηθεί την Τρίτη το μήνυμα Τραμπ  ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή αποκλεισμού στη Βενεζουέλα βάζοντας στο στόχαστρο τα υφιστάμενα κυρώσεις πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στο Καράκας και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη συνεχιζόμενη κρίση μεταξύ των δυο χωρών.

«Διατάσσω τον πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή», ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που διατυπώνει συχνά ότι η κυβέρνηση Μαδούρο χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».

Το Καράκας αντέδρασε κάνοντας λόγο για «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» την οποία «απορρίπτει».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποπειράται να επιβάλλει κατά τρόπο απόλυτα παράλογο υποτιθέμενο στρατιωτικό ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας με σκοπό να κλέψει πλούτη που ανήκουν στην πατρίδα μας», τόνισε η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο στην ανακοίνωσή της.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης