Τουρίστας έπιασε εν αγνοία του θανατηφόρο χταπόδι και έγινε viral στα social media

ΚΟΣΜΟΣ
Θεωρώντας το ακίνδυνο, το σήκωσε και στη συνέχεια ανήρτησε φωτογραφίες από τη συνάντηση στο Instagram - «Είναι το πιο δηλητηριώδες πλάσμα στον κόσμο», του έγραψαν

Ένας Βρετανός τουρίστας γλίτωσε στο παρά πέντε, όταν χωρίς να το γνωρίζει ήρθε σε επαφή με ένα από τα πιο δηλητηριώδη ζώα στον κόσμο, ενώ κολυμπούσε στις Φιλιππίνες.

Ο Άντι ΜακΚόνελ βρισκόταν για διακοπές στη χώρα, όταν εντόπισε ένα μικρό χταπόδι σε ρηχά νερά. Θεωρώντας το ακίνδυνο, το σήκωσε και στη συνέχεια ανήρτησε σχτικές φωτογραφίες στο Instagram. Το χταπόδι, μάλιστα, είχε νωρίτερα περάσει και από τα χέρια παιδιών που έπαιζαν στην παραλία.



Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όταν χρήστες των social media και ειδικοί στην άγρια ζωή αναγνώρισαν το ζώο ως χταπόδι με μπλε δακτυλίους, ένα είδος γνωστό για το εξαιρετικά τοξικό του δηλητήριο. «Αυτό δεν είναι μικρό χταπόδι, απορώ πώς αυτός ο άνθρωπος είναι ζωντανός», «Χριστέ μου», «Είναι το πιο δηλητηριώδες πλάσμα στον κόσμου», ήταν μερικά από τα σχόλια που έλαβε.


Σύμφωνα με το BBC Wildlife Magazine, τα χταπόδια με μπλε δακτυλίους ζουν σε θαλάσσιες περιοχές μεταξύ Αυστραλίας και Ιαπωνίας και θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα θαλάσσια ζώα, παρά το μικρό τους μέγεθος. Όταν αισθάνονται απειλή, το δέρμα τους γίνεται έντονα κίτρινο και εμφανίζει μπλε και μαύρους δακτυλίους, ένα προειδοποιητικό σήμα που είναι γνωστό ως αποτρεπτικός χρωματισμός.

Ιατρικές έρευνες αναφέρουν ότι το δηλητήριο του χταποδιού περιέχει τετροδοτοξίνη (TTX), μια νευροτοξίνη που εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.000 φορές πιο θανατηφόρα από το κυάνιο. Ένα και μόνο δάγκωμα μπορεί να προκαλέσει παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία είναι ότι το δάγκωμα συχνά δεν προκαλεί πόνο, με αποτέλεσμα τα θύματα να μην αντιλαμβάνονται άμεσα ότι έχουν δεχθεί επίθεση.

Ο ΜακΚόνελ δήλωσε αργότερα ότι αγνοούσε πλήρως τον κίνδυνο εκείνη τη στιγμή και συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης μόνο αφού η ανάρτησή του έγινε viral, περιγράφοντας το περιστατικό ως «μία στιγμή που βρέθηκε μια ανάσα από τον θάνατο»».
