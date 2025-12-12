Ανατριχιαστική λεπτομέρεια στο νέο υλικό του Έπσταιν: Γιατί είχε στο γραφείο φωτογραφία με μία ανήμπορη γυναίκα;
Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη από χρήστες των κοινωνικών δικτύων που σχολιάζει πόσο επικίνδυνο άτομο ήταν ο καταδικασμένος παιδόφιλος
Σάλο προκαλεί μια λεπτομέρεια από τις 19 φωτογραφίες από το αρχείο του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν που έδωσαν στη δημοσιότητα Δημοκρατικοί βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ο Έπσταϊν εικονίζεται στο γραφείο του με τον Στιβ Μπάνον τον άλλοτε στενό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι σαφές πότε ελήφθη η φωτογραφία, αν και όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δύο τους είχαν επαγγελματική σχέση το 2018 και το 2019, χρονιά κατά την οποία αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν.
Πάνω στο γραφείο υπάρχει -άγνωστο γιατί- μια φωτογραφία με κορνίζα στην οποία φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη, εμφανώς ανήμπορη. Το πρόσωπό της έχει κρυφτεί για την προστασία της ίδιας.
Δείτε τη φωτογραφία:
Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, γράφει η Daily Mail, που επισήμαναν ότι φαίνεται ένα κορίτσι που είναι ακινητοποιημένο και ανίκανο να αντιδράσει. Αυτό δείχνει πόσο επικίνδυνο άτομο ήταν ο Έπσταϊν, όπως λένε.
Στο γραφείο υπάρχουν άλλες δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη ένα άτομο, που πιθανόν είναι παιδί, αγκαλιάζει τον Έπσταϊν και ακουμπά το κεφάλι του στον ώμο του. Στην άλλη φαίνεται και πάλι ένα πρόσωπο που η ταυτότητά του έχει κρυφτεί.
Υπολογίζεται ότι οι φωτογραφίες που ήταν στην κατοχή του Έπσταϊν ανέρχονται σε 95.000.
Στο υλικό που δόθηκε σήμερα εικονίζονται διάσημοι φίλοι του Έπσταϊν, από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπιλ Κλίντον, ως τον Γούντι Άλεν και τον Μπάνον. Καμία δεν εικονίζει κάτι το ενοχοποιητικό, αν και σε κάποιες έχουν αποκρυφτεί τα πρόσωπα γυναικών.
Οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή κάνουν λόγο για επιλεκτική δημοσίευση υλικού «για να φτιάξουν ένα ψευδές αφήγημα».
