Politico: Η Ευρώπη σκέφτεται το αδιανόητο (για τα δικά της δεδομένα) - Ψάχνει τρόπους να αντεπιτεθεί στη Ρωσία

σήμερα

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ιταλός Υπουργός Άμυναςο επέκρινε την «αδράνεια» της ηπείρου απέναντι στις αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις και παρουσίασε ένα σχέδιο 125 σελίδων για αντίποινα. Σε αυτό πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Υβριδικού Πολέμου, μιας δύναμης 1.500 ειδικών στον κυβερνοχώρο, καθώς και στρατιωτικού προσωπικού εξειδικευμένου στην τεχνητή νοημοσύνη.«Όλοι πρέπει να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες ασφαλείας τους», είπε την Πέμπτη ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών. «Η Ρωσία κλιμακώνει ξεκάθαρα τον υβριδικό της πόλεμο κατά των πολιτών της ΕΕ».Παρά τη σκληρή ρητορική, το τι σημαίνει μια πιο δυναμική απάντηση παραμένει ένα ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί ποικιλοτρόπως.Μέρος αυτού οφείλεται στη διαφορά μεταξύ Μόσχας και Βρυξελλών — οι δεύτερες δεσμεύονται από κανόνες που περιορίζουν τις κινήσεις τους, όπως εξηγεί ο, καθηγητής και αναπληρωτής διευθυντής του think tankστο Παρίσι.«Αυτό εγείρει ένα ηθικό και φιλοσοφικό ερώτημα: Μπορούν τα κράτη που κυβερνώνται από το κράτος δικαίου να χρησιμοποιήσουν τα ίδια εργαλεία… και τις ίδιες στρατηγικές με τους Ρώσους;» διερωτήθηκε.Μέχρι στιγμής, χώρες όπως ηκαι ηενισχύουν κανόνες που θα επιτρέπουν στις αρχές να καταρρίπτουν drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικά ευαίσθητες εγκαταστάσεις.Την ίδια στιγμή, οι εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας μπορούν να λειτουργούν σε μια «γκρίζα ζώνη». Σύμμαχοι όπως η Δανία και η Τσεχία επιτρέπουν ήδη επιθετικές επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο. Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να είχε χακάρει τα δίκτυα του ISIS το 2017 προκειμένου να λάβει πληροφορίες για ένα πρώιμο πρόγραμμα drones της τρομοκρατικής οργάνωσης.Οι σύμμαχοι πρέπει «να είναι σε θέση να δρουν προληπτικά απέναντι στις επιθετικές κυβερνοενέργειες», είπε η, εστιάζοντας στην «ενίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης — στη συνεργασία και στον συντονισμό των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών».Στην πράξη, χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους κυβερνοπολέμου για να στοχεύσουν συστήματα κρίσιμα για την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, όπως την οικονομική ζώνηστο Ταταρστάν, όπου η Μόσχα παράγει drones Shahed, καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις ή τρένα που μεταφέρουν όπλα, σύμφωνα με τον, πολιτικό επιστήμονα και ειδικό στις υβριδικές απειλές στην Πολωνική Ακαδημία Επιστημών. «Θα μπορούσαμε να επιτεθούμε στο σύστημα και να διαταράξουμε τη λειτουργία του», είπε.Η Ευρώπη πρέπει επίσης να κατανοήσει πώς θα απαντήσει στις εκτεταμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης της Ρωσίας με δικές της ενέργειες εντός της χώρας.«Η ρωσική κοινή γνώμη… είναι εν μέρει απρόσιτη», είπε ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος. «Πρέπει να συνεργαστούμε με συμμάχους που έχουν βαθιά γνώση της ρωσικής σκέψης — αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία πρέπει να επεκταθεί και στον χώρο του πληροφοριακού πολέμου».Ωστόσο, κάθε νέο μέτρο «πρέπει να έχει αξιόπιστη δυνατότητα άρνησης εμπλοκής», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.Το ΝΑΤΟ, από την πλευρά του, είναι αμυντική συμμαχία και επιφυλακτικό απέναντι σε επιθετικές επιχειρήσεις. «Οι ασύμμετρες απαντήσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της συζήτησης», είπε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, «αλλά δεν πρόκειται να καταφύγουμε στις ίδιες τακτικές με τη Ρωσία».Αντίθετα, η Συμμαχία πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε επιδείξεις δύναμης που αποδεικνύουν ισχύ και ενότητα, δήλωσε η, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ και ερευνήτρια στοτου Λονδίνου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ταχεία ανακοίνωση της ευθύνης της Μόσχας για μια υβριδική επίθεση και διεξαγωγή αιφνιδιαστικών «χωρίς προειδοποίηση» στρατιωτικών ασκήσεων στα σύνορα της Ρωσίας με τη Λιθουανία ή την Εσθονία.Την ίδια στιγμή, το Κέντρο Αριστείας του ΝΑΤΟ για τις Υβριδικές Απειλές στο Ελσίνκι, το οποίο συγκεντρώνει αξιωματούχους των συμμάχων, «παρέχει τεχνογνωσία και εκπαίδευση» και καταρτίζει «πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών», δήλωσε ο, ανώτερος αναλυτής του οργανισμού.«Αναμφίβολα, πρέπει να γίνουν περισσότερα στον τομέα των υβριδικών απειλών», είπε υψηλόβαθμος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της συλλογικής απόδοσης ευθύνης μετά από επιθέσεις και της διασφάλισης ότι «δείχνουμε με διάφορα μέσα ότι παρακολουθούμε στενά και μπορούμε να μετακινούμε πόρους με ευελιξία».